Germanedo, domenica 16 marzo l’inaugurazione di “Via Bernardo Sironi”

LECCO – Il Comune di Lecco, in collaborazione con il gruppo Amici di Germanedo, il circolo Promessi Sposi e l’Associazione Giuseppe Bovara-Archivi di Lecco e della Provincia, organizza per domenica 16 marzo la giornata-evento “Ingegno, musica e paesaggio”, un omaggio a due figure di spicco legate alla storia e alla cultura del territorio lecchese.

Per l’occasione sono previsti due momenti significativi: il primo si terrà alle ore 11, presso il Parco Eremo, con la cerimonia di intitolazione della via cittadina a Bernardo Sironi (1882-1964), ingegnere, benefattore e professionista che ha lasciato un’impronta indelebile sul territorio lecchese, progettando ville, chiese e opifici che ancora oggi caratterizzano il paesaggio urbano.

Sironi è anche autore di importanti infrastrutture, come la strada dei Resinelli e una parte dell’acquedotto cittadino, ancora in uso. I bambini dell’Asilo Monumento, progettato dallo stesso Sironi, eseguiranno un accompagnamento musicale che aprirà e chiuderà gli interventi del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Lecco, Adriano Alderighi, e di Marco Bernasconi, che approfondirà la figura di Sironi.

Il secondo appuntamento si terrà alle ore 15, presso l’Auditorium Centro Civico Sandro Pertini di Germanedo, con un concerto ad ingresso libero e gratuito, dedicato al pianista e compositore Gian Raimondo Serponti di Mirasole (1846-1907). L’evento, curato dal Maestro Andrea Cantù, vedrà l’alternarsi dei brani di Serponti con quelli di altri compositori coevi che hanno frequentato il Lario, offrendo così una panoramica musicale del periodo.

Pianista di talento e autore di numerosi brani pianistici, nonché di un’opera, Leonora, rappresentata al Teatro La Fenice di Venezia, Serponti trascorreva le sue villeggiature a Villa Eremo-Serponti, dove nacquero alcune delle sue composizioni. Amico di Antonio Ghislanzoni, con cui compose il duetto L’Addio, Serponti fu una figura di spicco nel movimento scapigliato lecchese, che trovò in Villa Eremo-Serponti e nella vicina Maggianico due dei suoi principali centri di riferimento.

“Ingegno, musica e paesaggio” è organizzato non solo per celebrare e custodire la memoria locale dei due “ingegni” legati al territorio, ma anche per richiamare l’attenzione su Villa Eremo-Serponti, per la quale è attualmente in corso una raccolta firme nell’ambito dell’iniziativa del FAI “I Luoghi del Cuore”.

Il Sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, commenta: “Un momento di grande festa per la comunità di Germanedo. Oggi ricordiamo due figure straordinarie di Lecco, di cui nel tempo si era un po’ persa memoria, ovvero Gian Raimondo Serponti di Mirasole, eminente musicista, la cui famiglia ha dato vita a Villa Eremo e al suo parco, e il Cavalier Sironi, illustre ingegnere e progettista di opere fondamentali per la nostra città e il territorio. Con l’intitolazione di una via, rendiamo loro il giusto tributo”.

Inoltre, il Sindaco di Lecco esprime il suo ringraziamento: “Un sentito grazie all’associazione Amici di Germanedo per aver promosso questa iniziativa e per aver ridato vita alla memoria di questi due illustri protagonisti dell’arte e dell’ingegno lecchese”.

“Siamo contenti di questa giornata che ha visto la collaborazione non solo di altre associazioni ed enti ma anche, soprattutto, della popolazione di Germanedo. L’obiettivo di far conoscere Villa Eremo-Serponti e l’annesso Parco può dirsi raggiunto e ci ha fatto molto piacere che anche in conseguenza delle migliaia di firme raccolte per i ‘Luoghi del Cuore’ si sta muovendo qualcosa per la sua rinascita” spiega il gruppo Amici di Germanedo.

“Il paesaggio di Germanedo, pur molto modificato, merita cura e attenzione. Anche per questo ci siamo fatti portavoce del paese per chiedere di dedicare una via all’ing. Bernardo Sironi che con la sua attività di progettista ha lasciato un segno positivo nella struttura urbana non solo di Germanedo ma anche del territorio di Lecco” conclude il gruppo Amici di Germanedo.