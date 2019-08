Germanedo e Acquate, aggiudicati i lavori degli edifici scolastici

La ditta Ige Impianti Srl realizzerà gli interventi che riguarderanno l’impianto di riscaldamento e la manutenzione straordinaria

L’assessore Valsecchi: “Attenzione agli edifici scolastici di proprietà del Comune senza sosta”

LECCO – Aggiudicata la gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori di rifacimento dell’impianto di riscaldamento della scuola secondaria di primo grado Antonio Stoppani di Germanedo bandita il 26 giugno scorso. Ad aggiudicarsi il lotto, per il quale sono state avanzate 26 offerte, tutte ammesse alla gara, è stata l’impresa Ige Impianti Srl di San Giustino (PG), grazie a un ribasso del 24,696% sull’importo a base di gara e dunque con un’offerta economica di 175.315,86 euro, oltre a 4.656,22 euro di oneri per la sicurezza.

L’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, e poi direzione, contabilità lavori e coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione, sia in fase di esecuzione, affidato a marzo alla società Energy Engineering srl di Lecco, ha evidenziato la necessità di intervenire sulle tubazioni, sostituendo l’intera rete, fatta eccezione per le tubazioni di alimentazione delle termoventilanti della palestra, rimpiazzando i ventilconvettori delle aule con radiatori in alluminio e inserendo nei terminali le valvole termostatiche.

I lavori anche alla Battisti di Acquate

Aggiudicati alla medesima impresa Ige Impianti Srl per l’importo di 206.411,89 euro al netto del ribasso del 26,696% (oltre a 4.812,00 euro di oneri per la sicurezza) anche i lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio che ospita la scuola primaria Cesare Battisti di Acquate, gara per la quale sono state 7 le offerte pervenute e ammesse alla gara. Per la relativa progettazione e direzione lavori, nonchè per il coordinamento della sicurezza di tali lavori l’incarico è stato affidato all’architetto Alberto Alborghetti di Lecco.

Le opere da eseguire riguardano in gran parte il rinnovo degli elementi di finitura interna e, nello specifico, nei due piani fuori terra in cui sono collocate le aule è previsto il completo rifacimento dei blocchi servizi, compresa la parte impiantistica, il parziale rifacimento delle reti impiantistiche idrico sanitarie ed elettriche, con integrazione della dotazione presente e la sostituzione delle porte di accesso alle aule ed eseguiti i relativi interventi di adeguamento.

Al piano seminterrato è previsto il rinnovo parziale delle pavimentazione, il ripristino degli intonaci danneggiati, la tinteggiatura delle pareti della palestra, la riqualificazione di quelle del corridoio di collegamento e, anche qui, il rifacimento del blocco dei servizi.

Previsto altresì il rinnovo delle porte tagliafuoco e di alcuni serramenti metallici esterni, dei corridoi, della palestra e della zona cucina, mentre gli elementi metallici esterni, come i parapetti di scale, terrazzi e scala di sicurezza sul retro, saranno ridipinti, con sostituzione degli elementi danneggiati. Sarà infine rinnovata la pavimentazione della terrazza al piano rialzato e quella dell’intero cortile.

L’assessore: “Attenzione senza sosta”

“Dopo l’assegnazione della gara d’appalto per la riqualificazione dell’edificio scolastico di via Ghislanzoni, abbiamo aggiudicato anche i lavori impiantistici della scuola Antonio Stoppani di Germanedo e di riadeguamento generale della scuola Cesare Battisti di Acquate – ha commentato l’assessore al patrimonio e alle opere pubbliche del Comune di Lecco Corrado Valsecchi – la vocazione per l’attenzione della nostra Amministrazione verso gli edifici scolastici di proprietà comunale continua senza sosta; si stanno infatti per completare anche i lavori di ripristino con asfaltatura dei piazzali delle scuole e le operazioni strutturali avviate due anni fa sulla base delle indicazioni della relazione tecnica effettuata allo scopo”.