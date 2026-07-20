Germanedo. L’alimentari Ivalco festeggia 40 anni di attività: una storia di qualità e tradizione

Aperitivo sabato per festeggiare l’importante traguardo

Dal 1986 riferimento per il quartiere

LECCO – Quarant’anni di storia, di rapporto con il quartiere e di attenzione alla qualità. Sabato 18 luglio Alimentari Ivalco, storico negozio di via Lamarmora 50 a Germanedo, ha celebrato il suo 40° anniversario con un aperitivo aperto a clienti, amici e residenti, trasformando la ricorrenza in un momento di festa e condivisione.

All’evento hanno partecipato anche gli assessori comunali Angela Fortino e Marco Caterisano, l’ex consigliere comunale Peppino Ciresa e il consigliere della Cooperativa La Popolare, Flavio Annoni, a testimonianza del legame che l’attività ha costruito nel tempo con il territorio.

La storia di Alimentari Ivalco affonda le sue radici nel 1986, quando Martino Valsecchi rilevò la Cooperativa La Popolare insieme ad altri soci. All’epoca il negozio era un minimarket che rappresentava un punto di riferimento per il quartiere di Germanedo.

Negli anni, con l’evoluzione del commercio e l’arrivo della grande distribuzione, l’attività ha saputo reinventarsi, scegliendo di puntare sulla qualità, sulla selezione dei prodotti e sul rapporto diretto con la clientela. Oggi Alimentari Ivalco è specializzato nella vendita di salumi e formaggi selezionati, prodotti tipici del territorio e propone anche un angolo enoteca con una selezione di vini che valorizza sia le etichette più conosciute sia le piccole realtà produttive.

Un percorso che guarda anche al futuro. Sei anni fa è infatti entrato in società il figlio di Martino Valsecchi, dando continuità all’attività di famiglia e affiancando all’esperienza maturata negli anni nuove idee ed entusiasmo.

Tra le iniziative che caratterizzano il negozio spicca anche la creazione de “Le Lucie”, un dolce dedicato alla città di Lecco, nato con l’obiettivo di promuovere il territorio e le sue tradizioni attraverso una proposta originale.

“Raggiungere i quarant’anni di attività rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio – sottolinea Martino Valsecchi – ed è la conferma che un negozio di vicinato può continuare a essere un punto di riferimento grazie alla qualità, alla passione e al rapporto umano con i propri clienti”.

Un traguardo importante che racconta non solo la storia di un’attività commerciale, ma anche quella di un negozio che, adattandosi ai cambiamenti del mercato senza rinunciare alla propria identità, continua a rappresentare un punto di riferimento per il quartiere di Germanedo e per tanti clienti lecchesi.