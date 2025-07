Germanedo, si rimuovono le macerie dopo il nubifragio: “Una catena di umanità”

Silea presente in luogo con un cassone dove conferire i materiali danneggiati dall’alluvione e per aiutare i residenti

Il consigliere Zamperini in sopralluogo: “Situazione ancora difficile ma insieme si supererà”

LECCO – “Dopo il violento nubifragio di giovedì 24 luglio che ha messo in ginocchio il territorio ed in particolare il capoluogo, provocando danni ingenti alle abitazioni e alle attività commerciali, qualcosa di impensabile è accaduto: i cittadini di Lecco, i residenti e i volontari sono stati protagonisti di una straordinaria prova di solidarietà e resilienza. In un’unica mattinata, si è formata una vera e propria catena umana che ha permesso di sgomberare tutti gli ingombranti e le macerie dalle zone colpite, in particolare via Magenta e via Montelungo, nel quartiere del Villaggio a Germanedo, con un impegno collettivo che ha visto il grande coinvolgimento della comunità”.

Così il consigliere regionale Giacomo Zamperini che oggi pomeriggio ha svolto un sopralluogo nell’area del Villaggio. “La situazione nelle aree maggiormente colpite resta ancora difficile: circa 50 cantine e garage sommersi da 1,85 metri di acqua, con altrettante famiglie e attività che hanno dovuto fare i conti con danni irreparabili. Tre condomini sono stati senza corrente elettrica per oltre 36 ore”.

“Dopo alcuni sopralluoghi, sono positivamente colpito nell’aver potuto assistere questa mattina ad una catena umana di solidarietà. Un lavoro straordinario che ha unito residenti, volontari e operatori per sgomberare decine di cantine e garage allagati da quasi due metri d’acqua. Uomini e donne di ogni età si sono rimboccati le maniche, collaborando tra loro con impegno e spirito di comunità, dimostrando che, anche nei momenti più drammatico, l’unione fa davvero la forza e permette di superare ogni difficoltà. Quello che credevamo impossibile, invece è accaduto: un miracolo di umanità”.

“Sono stati posizionati dei cassoni per la raccolta dei materiali ingombranti in via Magenta, con l’intervento dei mezzi di raccolta rifiuti, proprio nel cuore della zona colpita: un gesto concreto per aiutare e mostrare vicinanza a chi ha perso tutto. Voglio esprimere il mio sincero ringraziamento alla Presidente di SILEA, Francesca Rota, ed al Direttore, Pietro D’Alema, come a tutti gli operatori che hanno lavorato senza sosta, garantendo una risposta rapida e concreta. Il loro supporto è stato fondamentale per ridare un po’ di normalità a questo quartiere duramente colpito”.

“Un ringraziamento particolare – ha aggiunto – va anche ai Vigili del Fuoco, ai tecnici di Enel, a tutti i volontari e a tutti i cittadini che hanno risposto con straordinaria dedizione e prontezza all’emergenza, lavorando notte e giorno, senza sosta. Il loro intervento instancabile ha reso possibile mettere in sicurezza le persone e contenere i danni in tempi rapidi. Dopo giorni difficili, in cui non sono mancati momenti di disperazione, oggi è ritornata un pochino di serenità con alcuni sorrisi, respirando un clima positivo nato dalla gratitudine e dalla speranza”.

“La presenza costante delle istituzioni sul territorio è fondamentale. I cittadini chiedono ascolto, interventi rapidi ed efficaci. Ora è fondamentale che tutti facciano la propria parte per rafforzare le infrastrutture, fare le manutenzioni necessarie e verificare la situazione al fine di prevenire il ripetersi di eventi simili. Superato il momento critico, valuteremo tutte le modalità per intervenire affinché si possano sostenere le spese e ristorare parte dei danni ai privati, anche con la possibile richiesta dello stato di emergenza”.