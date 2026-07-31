Gestione boschi, caldo e siccità. Fusi (antincendio): “Fondamentale prevenire le emergenze”

La riflessione del caposquadra del Gruppo Antincendio Alpini Monte Medale

“Le istituzioni devono cominciare a fare i primi passi e valorizzare il prezioso lavoro dei volontari”

LECCO – I boschi che continuano ad avanzare e un clima sempre più secco sono, oggi più che mai, una questione da prendere in seria considerazione perché, in caso di emergenza (ad esempio forti piogge o incendi), possono diventare una vera e propria bomba pronta a esplodere. A lanciare uno spunto di riflessione è Mario Fusi, caposquadra del Gruppo Antincendio Alpini Monte Medale che fa riferimento alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino.

“Basta fare un giro nei nostri boschi per rendersi conto che è più che mai necessario fare qualcosa per la loro gestione. Come gruppo ci occupiamo della zona del vallo paramassi del San Martino e, col passare degli anni, ci sono zone che diventano sempre più inaccessibili. Queste condizioni, unite a un periodo di siccità come quello che stiamo vivendo, possono moltiplicare le conseguenze di un incendio e, vi assicuro, che in questo momento basta un mozzicone per innescare le fiamme. I prati sono completamente secchi e la vegetazione marrone, come se fosse già autunno”.

Basta confrontare le foto di poche decine di anni fa e quelle di oggi per rendersi conto di quanto i boschi siano avanzati togliendo spazio a pascoli e avvicinandosi alle zone antropizzate: “Oltre a rendere molto complicate le operazioni da terra in caso di emergenza, spesso la mancanza di gestione e pulizia dei boschi è anche sinonimo di scarsa salute dello stesso”.

Proprio nella giornata di ieri questi temi sono stati trattati dal Tavolo per la Biodiversità “Fare rete per custodire il territorio”, svolto all’UTR di Lecco, con l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Alessandro Beduschi e il consigliere regionale Giacomo Zamperini.

“E’ necessario cominciare a muoversi prima di essere costretti a far fronte a grosse emergenze – ha continuato Fusi -. Serve un ragionamento globale con tutti gli attori che vivono il territorio perché il problema è serio. Sempre come Gruppo Antincendio diamo una mano a un giovane allevatore che porta mucche e cavalli nella zona di Artavaggio, oltre al problema della perdita di pascoli a favore dei boschi, quest’anno sta vivendo una grave situazione di crisi idrica: sorgenti attive da sempre, sono quasi secche da settimane e la situazione si sta aggravando. Una situazione che non si era mai vista”.

A questo, poi, si aggiungono le difficoltà economiche per portare avanti una squadra composta da 35 volontari: “Serve un sistema pubblico che valorizzi i volontari impegnati nella manutenzione del territorio. Per quanto ci riguarda ci siamo sempre arrangiati con contributi privati, sponsor, bandi e pochi fondi pubblici. Grazie alle nostre iniziative, negli anni, siamo riusciti a raccogliere soldi per divise, attrezzature, dispositivi di protezione… ma è sempre più difficile, la stanchezza comincia a farsi sentire e a dicembre partiamo senza sponsor. Non è giusto che dobbiamo essere noi stessi a cercare soldi per lavorare, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Abbiamo anche avuto un breve colloquio anche con la nuova amministrazione comunale che si è concluso con la promessa di riaggiornarci a breve”.

Una riflessione che impone un ragionamento per cercare di invertire una tendenza che potrà solo creare problemi, specialmente in un quadro climatico contraddistinto da prolungate ondate di calore e scarsità di acqua.