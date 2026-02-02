Giada Canino testimonial contro il bullismo: il 7 febbraio due importanti eventi a Lecco

La campionessa di danza al mattino parlerà agli studenti del Bertacchi e, alla sera, presenterà il suo libro

Sempre per la Giornata contro bullismo e cyberbullismo, Regione Lombardia presenterà il video a cui ha partecipato la calolziese

LECCO – La campionessa di danza paralimpica Giada Canino si prepara a una giornata intensa e importante: sabato 7 febbraio, infatti, si celebra la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo e la giovane calolziese sarà protagonista di una serie di importanti eventi di sensibilizzazione, soprattutto rivolti ai giovani.

Ricordiamo che Giada ha vissuto sulla propria pelle l’odioso fenomeno del cyberbullismo, ma grazie al sostegno di papà Elio e mamma Lella ha trovato la forza di reagire e, soprattutto, impegnarsi come testimonial in questa battaglia di civiltà che riguarda tutti, ma in particolar modo le persone più fragili.

La piccola Giada Canino, con la sua tenacia, sta portando avanti la promozione dei diritti e progetti per l’educazione e la sensibilizzazione, sostenuta dalle istituzioni regionali e nazionali, tanto che per il terzo anno Giada sarà protagonista del video #stopalbullismo che Regione Lombardia pubblicherà sui suoi canali il prossimo 7 febbraio.

Giada Canino, nonostante la sua disabilità, ha dimostrato a tutti che non ci sono limiti o barriere: grazie alla sua grande passione per la danza oggi è una campionessa conosciuta in tutta Italia, ma il suo impegno non si ferma qui perché con la scrittrice Claudia Conidi Ridola ha realizzato il libro “Bulldown – Storia di Giada”, che da oltre un anno sta presentando in tutta Italia.

Sabato 7 febbraio, al mattino, Giada è stata chiamata a parlare a tutti gli studenti delle classi prime e seconde dell’istituto Bertacchi di Lecco. La giornata comincerà dalle 8 alle 10 con un laboratorio con un laboratorio di sensibilizzazione contro il “reveng porn” con Giulio Fabrini, regista e sceneggiatore; dalle 10 alle 12 Giada presenterà il suo libro, racconterà la sue esperienza di vittima di cyberbullismo e, soprattutto, risponderà alle domande degli studenti.

Alla sera, invece, è importante segnalare l’evento pubblico, aperto a tutti (a ingresso gratuito), in programma alle ore 20.30 presso l’istituto Ticozzi di Lecco (via Mentana, 47). Ospiti della serata insieme a Giada Canino; Giulio Fabroni, scrittore e sceneggiatore della serie Rai Tv “Nudes – Storie di reveng porn” e Pietro Aiello, ispettore della Questura di Lecco. Un momento di confronto interessante per capire i meccanismi di un fenomeno da scardinare.