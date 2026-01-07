Giardino delle Rimembranze, affidati i lavori al cimitero di Castello

Stanziati 44 mila euro per l’opera nel cimitero cittadino

Progetto già approvato dalla Giunta e dichiarato esecutivo

LECCO – Il Comune di Lecco compie un nuovo passo verso la realizzazione del nuovo Giardino delle Rimembranze all’interno del cimitero di Castello. Con una determina dirigenziale è stato infatti disposto l’affidamento dei lavori e l’assunzione degli impegni di spesa, dando concreta attuazione a un intervento già approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale.

L’opera, dal valore simbolico e civile, è stata affidata tramite procedura di affidamento diretto. L’intervento avrà un costo complessivo di 44.000 euro, comprendente l’importo dei lavori (36.600 euro) e le spese tecniche. E’ stata inoltre individuata l’impresa che si occuperà dei lavori: si tratta della Steel Group Srl.

Il progetto per il nuovo Giardino delle Rimembranze è stato redatto dall’architetto Marco Turati e approvato dalla Giunta comunale con delibera del 29 dicembre 2025, che ne ha disposto l’immediata eseguibilità, con l’obiettivo di procedere rapidamente alla realizzazione dell’intervento.

L’intervento rientra nelle attività di manutenzione e decoro urbano e sarà eseguito nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dalla normativa, oltre che delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.