Giochi della Cultura: a Lecco in mostra la storia dello sci e della montagna

“ConoSCIamo” racconta 125 anni di sport alpino tra musei e spazi culturali cittadini

Si inserisce in un ricco calendario di mostre ed eventi diffusi in Lombardia in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026

LECCO – “Mancano ormai pochissimi giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali, ma in Lombardia, che accoglierà tantissimi visitatori e appassionati provenienti da tutto il mondo, l’atmosfera di Milano Cortina 2026 è già tangibile. Lo si capisce entrando nelle mostre allestite in queste settimane, dove sport, montagna e memoria del territorio diventano strumenti per avvicinarsi ai Giochi attraverso la cultura”.

Lo afferma l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, riferendosi al percorso espositivo diffuso dei Giochi della Cultura, il palinsesto promosso da Regione Lombardia con Triennale Milano, nato dal bando “Olimpiadi della Cultura”, che ha finanziato 33 progetti sul territorio lombardo ed è parte integrante dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

A Lecco, protagonista è il progetto “ConoSCIamo: storie di sci e di montagna”, una videoinstallazione itinerante in projection mapping che si sviluppa tra Villa Monastero, Villa Greppi, Museo La Fornace e i Piani Resinelli. L’esposizione racconta 125 anni di storia dello sci attraverso fotografie storiche, archivi e materiali interattivi, valorizzando le montagne lombarde come luogo di cultura e sport. Il percorso comprende anche pannelli di approfondimento, visite guidate, conferenze e laboratori, oltre a una caccia al tesoro che coinvolge 30 musei del sistema museale provinciale.

“Il palinsesto dei Giochi della Cultura – evidenzia l’assessore – dimostra in modo concreto che l’Olimpiade coinvolge l’intero sistema culturale lombardo, chiamato a raccontare il legame tra identità dei luoghi, storia delle comunità e valori dello sport. Visitare queste esposizioni significa attraversare la nostra regione seguendo un percorso che accompagna l’attesa olimpica e che potrà essere vissuto anche durante i Giochi, permettendo di scoprire come i territori stiano partecipando in modo attivo a questo appuntamento internazionale”.

Il progetto lecchese si inserisce in un ampio calendario di mostre ed eventi diffusi in Lombardia, che permettono di scoprire come i territori lombardi stiano partecipando attivamente alle Olimpiadi attraverso la cultura, dall’arte contemporanea alla fotografia, dal cinema alla realtà aumentata, rendendo Milano Cortina 2026 un evento non solo sportivo, ma anche culturale.