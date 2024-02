Giochi senza frontiere domenica di sfide all’Oratorio di Laorca

Circa un centinaio le persone, tra grandi e piccini, che hanno partecipato all’iniziativa

LECCO – Domenica di sfide, risate e allegria all’Oratorio San Giuseppe di Laorca, dove si è tenuto un evento tanto quasi nostalgico: i giochi senza frontiere per bambini. Un tempo consuetudine durante il periodo pasquale, quest’iniziativa è stata riproposta per ravvivare lo spirito ludico e la voglia di condivisione non solo tra i più giovani, ma anche tra gli adulti, i quali hanno partecipato numerosi.

La giornata è stata caratterizzata da un clima di festa e allegria, con la presenza di circa un centinaio di persone, tra partecipanti e sostenitori entusiasti. I presenti si sono impegnati animatamente in diversi giochi, tra cui il classico “Tiro alla fune”, il divertente “C’entra il secchio” e una simpatica competizione per chi riuscisse ad indossare più vestiti contemporaneamente culminata in una coinvolgente staffetta.

Il sostegno del pubblico è stato fondamentale per creare un clima di grande tifo e divertimento, trasformando l’Oratorio in un’arena di giochi e risate. La giornata si è conclusa con una meritata merenda.

L’iniziativa ha dimostrato che, anche in un’epoca dominata dalla tecnologia e dalla frenesia quotidiana, il desiderio di ritrovarsi e divertirsi insieme rimane un valore imprescindibile per la comunità, confermando l’importanza degli eventi che promuovono il senso di appartenenza e di condivisione. Con la speranza che iniziative simili possano ripetersi nel futuro, l’Oratorio si conferma ancora una volta come luogo di aggregazione e di svago per tutte le età.