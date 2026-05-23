Gioco d’Azzardo. Nel lecchese giocati 835 milioni in un anno: persi 126 milioni

I dati di Caritas Ambrosiana fotografano il 2025: nella Zona pastorale di Lecco aumentano le giocate, soprattutto online

In Lombardia il comparto dell’azzardo supera i 26 miliardi di euro giocati. “È moralmente discutibile normalizzare un fenomeno che provoca così tanti guasti sociali”, denuncia Luciano Gualzetti

LECCO – Nel Lecchese l’azzardo continua a muovere cifre enormi. Nel solo 2025, tra gioco fisico e online, nella Zona pastorale di Lecco sono stati giocati oltre 835 milioni di euro, mentre le perdite effettive hanno superato i 126 milioni. Nel capoluogo, Lecco città, il denaro bruciato nel gioco legale ha oltrepassato i 20 milioni di euro. Numeri che restituiscono la dimensione di un fenomeno ormai strutturale e sempre più radicato anche sul territorio lecchese (scheda Zone pastorali della Diocesi).

È il quadro che emerge dall’analisi realizzata da Caritas Ambrosiana sui dati del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) relativi al 2025. Un report che fotografa l’andamento del gioco d’azzardo legale Comune per Comune e che, ancora una volta, segnala una crescita costante del comparto, trainata soprattutto dal gioco online.

L’analisi si basa su tre voci principali elaborate da Adm: il “giocato”, cioè il totale delle somme puntate; il “vinto”, ovvero quanto restituito ai giocatori sotto forma di vincite; e lo “speso”, vale a dire il denaro realmente perso attraverso l’azzardo legale, calcolato come differenza tra le somme giocate e quelle recuperate. Nelle schede elaborate da Caritas viene precisato che le vincite rappresentano infatti soltanto il recupero di una parte del denaro puntato, mentre la quota restante corrisponde alle perdite effettive subite dai giocatori.

Nel dettaglio, la Zona pastorale III di Lecco registra nel 2025 una raccolta complessiva di 835.435.250 euro, in aumento del 5,74% rispetto all’anno precedente. Le vincite dichiarate superano i 708 milioni di euro (+6,86%), mentre le perdite nette si attestano a 126.524.871 euro, in lieve calo rispetto al 2024 (-0,15%), ma comunque su livelli enormi in rapporto alla dimensione del territorio.

Nel solo Comune di Lecco il volume delle giocate supera i 122 milioni di euro (+3,79%). Le vincite ammontano a oltre 101 milioni, mentre il denaro effettivamente perso dai giocatori lecchesi raggiunge i 20.463.086 euro. Anche in questo caso il dato registra una lieve flessione rispetto al 2024 (-1,28%), ma conferma un impatto economico molto pesante (Scheda Capoluoghi di Provincia della Diocesi).

Numeri che si inseriscono dentro un quadro regionale e nazionale in continua espansione. Nel 2025 in Lombardia sono stati giocati complessivamente 26 miliardi di euro, mentre nei territori della Diocesi di Milano la raccolta ha superato i 15 miliardi. Le perdite nette hanno raggiunto rispettivamente 3,8 miliardi di euro in Lombardia e oltre 2,1 miliardi nella Diocesi ambrosiana, pari a un decimo di tutto il denaro perso in Italia attraverso il gioco legale.

A livello nazionale il volume complessivo delle giocate ha raggiunto quota 165 miliardi e 324 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto al 2024. Le perdite effettive dei giocatori italiani hanno invece toccato i 21 miliardi e 878 milioni di euro (Scheda valori assoluti Diocesi, Lombardia, Italia).

Il dato che più colpisce riguarda il sorpasso definitivo del gioco online rispetto a quello fisico. Secondo Caritas Ambrosiana, l’azzardo telematico ha ormai superato i 100 miliardi di euro giocati a livello nazionale, mentre il gioco tradizionale si ferma a poco più di 64 miliardi. Nei territori della Diocesi ambrosiana il solo gioco online vale quasi 8 miliardi e mezzo di euro, con una crescita del 12,5% in un anno.

“Si sprecano le metafore. Ma, soprattutto, si spreca una mole sempre più colossale di denaro”, osserva Caritas Ambrosiana nel rapporto, parlando di una deriva che non produce soltanto effetti economici, ma anche conseguenze sociali profonde: impoverimento, sovraindebitamento, dipendenze, crisi familiari e isolamento.

Un tema che riguarda da vicino anche il Lecchese, territorio storicamente legato al lavoro manifatturiero, alla piccola impresa e a un tessuto familiare diffuso, oggi però esposto alle fragilità generate dall’espansione dell’azzardo legale e digitale.

Nel mirino di Caritas finisce anche la progressiva “normalizzazione” del fenomeno. Nel 2025 il gettito erariale derivante dall’azzardo si è fermato a poco più di 10 miliardi di euro, una cifra sostanzialmente stabile nonostante la continua crescita della raccolta complessiva.

“Agli inizi del secolo il gettito fiscale arrivava quasi al 30% del volume d’affari del comparto, oggi siamo abbondantemente sotto il 10% – sottolinea Luciano Gualzetti, presidente della Consulta nazionale delle Fondazioni antiusura di matrice ecclesiale e della Fondazione San Bernardino – È politicamente e moralmente discutibile che un comparto che provoca tanti guasti sociali contribuisca in modo tanto esiguo, e per di più decrescente, a sostenere la spesa pubblica e l’interesse collettivo”.

Gualzetti critica inoltre il decreto di riordino del gioco fisico promosso dal Governo e parla apertamente di una tendenza a “normalizzare” l’azzardo. “Va respinto il tentativo di trasformare l’Italia nel casinò d’Europa: non siamo per chiudere il comparto, ma per regolamentarlo seriamente”.

Sul fronte della legalità, don Massimo Mapelli, responsabile Caritas per la Zona pastorale VI di Melegnano, richiama invece il rischio di infiltrazioni criminali. “L’equazione ‘gioco legale uguale gioco sicuro’ non regge – avverte – Le abitudini e le dipendenze maturate con il gioco legale inducono molti a transitare in canali di gioco illegale”.

Secondo Mapelli, in alcuni territori il comparto dell’azzardo viene utilizzato anche per il riciclaggio di capitali illeciti attraverso investimenti in sale e piattaforme dedicate al gioco.

Caritas Ambrosiana insiste però anche sulla necessità di un lavoro educativo e culturale nei territori. Erica Tossani e don Paolo Selmi spiegano che i dati raccolti saranno messi a disposizione di parrocchie, associazioni e realtà locali per costruire percorsi di sensibilizzazione e prevenzione. “I nostri servizi e sportelli incontrano sempre più spesso persone la cui povertà, le cui fratture famigliari e la cui solitudine sono intrecciate a malsane forme di dipendenza dall’azzardo”.

Nel tempo il sistema Caritas ha sviluppato una rete di interventi che comprende sportelli per i familiari delle vittime dell’azzardo, sostegni economici alle famiglie colpite dai debiti del gioco patologico e progetti di prevenzione sul territorio. Tra le iniziative più recenti figura anche “Breaking the Rules”, gioco da tavolo realizzato per sensibilizzare cittadini e studenti sui rischi della dipendenza da azzardo.