Giornata con Oscar Farinetti (Eataly) in “casa” Confcommercio

Il presidente di Confcommercio Lecco: “La valorizzazione del nostro territorio passa anche dalla enogastronomia”

Alle 18 la lectio magistralis. Alle 20.30 tavola rotonda: “Enogastronomia come strumento privilegiato di valorizzazione del territorio”

LECCO – Giornata importante quella di oggi, martedì, per il territorio lecchese che ospiterà Oscar Farinetti, fondatore di Eataly.

L’evento, organizzato da Piaceri d’Italia con la collaborazione di Confcommercio Lecco, avrà come filo conduttore il legame tra enogastronomia e turismo. Un binomio vincente e dal grande potenziale anche per la vocazione che Lecco vuole darsi.

Diversi gli appuntamenti previsti presso Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi. Alle ore 17 si svolgerà un incontro con le scuole, seguito alle ore 18 da una lectio magistralis di Oscar Farinetti con gli operatori del settore. Alle ore 20 spazio poi a un aperitivo prima della serata, che inizierà alle ore 20.30, e che prevede una tavola rotonda dal titolo “Enogastronomia come strumento privilegiato di valorizzazione del territorio”: al centro dell’incontro sempre il creatore di Eataly, che dialogherà con altri ospiti autorevoli tra cui l’amministratore delegato di Piaceri d’Italia Franco Impelliccieri.

“La valorizzazione del nostro territorio, tema su cui come associazione stiamo lavorando da diverso tempo, passa anche dalla enogastronomia – spiega il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, che porterà il saluto prima della tavola rotonda insieme al vicesindaco del Comune di Lecco (e assessore al Turismo), Francesca Bonacina – Il turismo rappresenta una vocazione imprescindibile per il presente e per il futuro di Lecco. Ne sono consapevoli in primis gli operatori che operano nell’ambito della ristorazione e della ricettività. Confcommercio Lecco sta facendo la sua parte per fare crescere questo territorio, renderlo sempre più attrattivo e pronto anche alle nuove sfide: basti pensare ai numerosi progetti messi in campo, tra cui ovviamente il corso di Alta formazione “General Management nel settore Turistico Alberghiero” realizzato con SDA Bocconi di cui è appena iniziata la seconda edizione”.

“Abbiamo subito accolto con favore come Confcommercio Lecco la proposta di Piaceri d’Italia per organizzare insieme questo evento – spiega il presidente della Fipe Lecco, Marco Caterisano – Crediamo sia un’opportunità da non perdere per gli imprenditori del settore food e della accoglienza e, più in generale, per il territorio”.