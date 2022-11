Giornata contro la violenza sulle donne, un calendario di iniziative

Convegni, concerti, spettacoli e mostre per alzare l’attenzione sul tema della violenza contro le donne

Promossa ‘Agendo 2023’ , un agenda a tema che evidenzia i passi avanti fatti dalle normative e come le parole facciano la differenza

LECCO- Presentato alla stampa questa mattina in salone consiliare il programma delle iniziative promosso dal Comune di Lecco in occasione della settimana contro la violenza sulle donne. Un fitto calendario di appuntamenti tesi a sensibilizzare sulla tematica, che coinvolge numerose realtà del territorio e molti comuni della provincia lecchese. Le iniziative, che hanno preso avvio l’11 novembre scorso, si concluderanno il 5 dicembre.

“Anche quest’anno, per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, si riconferma il desiderio della rete Star e del Comune di Lecco, in qualità di ente capofila, di mettere a sistema la ricchezza del numero di appuntamenti offerti sul territorio, la differenza di linguaggi espressivi usati e il coinvolgimento di soggetti eterogenei tra loro, tutti accomunati dal medesimo desiderio di dar voce al mondo femminile e alle violenze fisiche, psicologiche, culturali, economiche che ancora colpiscono le donne in Italia e nel mondo” ha sottolineato l’assessore alle Pari Opportunità, Renata Zuffi.

“In Italia quest’anno sono stati segnalati 46 femminicidi, nella nostra provincia l’associazione l’Altra Metà del Cielo ha accolto nelle proprie case protette ben 15 donne e 16 minori, donne e relativi figli che hanno rischiato la loro vita a causa di una violenza omicida -ricorda Amalia Bonfanti di l’Altra Metà del Cielo – Sono numeri significativi che, penso, non richiedono commenti se non un appello a tutti, cittadini, insegnanti, operatori delle istituzioni, forze dell’ordine, insomma tutti i componenti della nostra rete territoriale, affinché si possa insieme affrontare questa piaga sociale e trovare strategie efficaci per ridurne le spesso tragiche conseguenze.

Telefono Donna Lecco, che aderisce al calendario di iniziative, promuove quest’anno la rassegna cinematografica “Mai da sole contro la violenza” venerdì 25 novembre e venerdì 2 dicembre. Interverrà, sempre venerdì 25, a Costa Masnaga all’“Aperitivo in Rosso” come relatore, e sarà presente domenica 27 novembre all’evento “Insieme è più bello” organizzato da Women in Run che devolverà proprio alla nostra associazione il ricavato dell’iniziativa”.

“Il dramma della violenza sulle donne è un’ombra che quotidianamente tocca in modo devastante le vite di coloro che la subiscono, direttamente e indirettamente, andando a minare le basi essenziali di autostima della donna e, in senso più ampio, quelle necessarie ad un contesto sociale costruttivo – sottolinea Maria Grazia Brambilla, presidente di Telefono Donna Lecco – Per questo diventa sempre più significativo il lavoro compiuto da Telefono Donna Lecco, che opera all’interno della rete territoriale”.

“Il fenomeno della violenza sulle donne non è un problema delle donne, ma degli uomini – dice Irene Riva, presidente di Femminile Presente – È quindi un problema sociale. Con lo spettacolo itinerante ‘Ci vuole un patto’ e con l’iniziativa collaterale ‘Doniamo un quadro alla città, Femminile Presente!’ intende sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, portando, nei luoghi di frequentazione quotidiana, efficaci provocazioni artistico-emotive, tese all’interiorizzazione della gravità delle ripercussioni personali e sociali di questo tipo di violenza.”

La Consigliera di Parità Marianna Ciambrone, unitamente alla Provincia di Lecco, promuove uno spettacolo teatrale dal titolo “Una scelta per la vita” al fine di affrontare la tematica dell’autonomia femminile anche attraverso l’arte. Un monologo di narrazione, raccontato con ironia, che attraversa le emozioni delle dinamiche familiari e lavorative comuni a molte donne e insegna a reagire, a riprendere in mano la propria vita e a puntare in alto. Prodotto da Global Thinking Foundation, fa parte del progetto “Libere di…VIVERE” ed è stato inserito all’interno di un docufilm dall’omonimo titolo, prodotto da MACfilm con la regia di Antonio Silvestre.

Agendo 2023

Con l’occasione è stata presentata anche un’agenda a tema, denominata “Agendo 2023” che mette in evidenza le conquiste normative sul fronte delle pari opportunità, offre delle grafiche dedicate e suggerisce un vocabolario in grado di restituire il senso delle pari opportunità, evidenziando come spesso, anche solo con delle parole, possiamo fare la differenza. Un progetto a cui hanno aderito e contribuito diverse realtà cittadine come la Cgil Lecco e i consulenti del lavoro.

“Riteniamo indispensabile la rete di sostegno messa a disposizione, senza la quale molte donne e bambini, vittime di violenza, non avrebbero la speranza di una vita migliore – ha spiegato il presidente Matteo Dell’Era, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – Spesso per le donne la necessità di aiuto nasce dall’impossibilità di rendersi autonome economicamente, indispensabile perciò è un aiuto concreto nella ricerca di un’occupazione”.

“La Cgil di Lecco – ha rimarcato Francesca Seghezzi dalla segreteria del sindacato – ha contribuito convintamente alla diffusione dell’agenda, perchè crediamo che sia necessario un cambio di passo nella direzione della promozione della cultura delle pari opportunità. Serve diffondere conoscenza sulla reale condizione delle donne del nostro Paese, serve intervenire a supporto della crescita delle opportunità per le donne nel mercato del lavoro”.

Per maggiori informazioni su “Agendo 2023” e per averla è necessario scrivere a a progettostar@comune.lecco.it.

Le iniziative per i giovani

Come ogni anno anche Informagiovani partecipa alle iniziative per la Giornata contro la violenza sulle donne.

“Invito ragazzi e ragazze a partecipare a due incontri di confronto e approfondimento previsti il 22 e il 24 novembre presso la sede di Informagiovani – dice l’assessore Alessandra Durante – Per un evento drammatico che arriva alla cronaca nazionale ce ne sono centinaia nascosti dentro relazioni tossiche, dentro narrazioni e giustificazioni sbagliate, dentro una tolleranza che diventa una prigione: è proprio ai ragazzi, soprattutto ai maschi, che dobbiamo ancora insegnare la differenza tra gelosia e violenza psicologica”.

L’Istituto G. Bertacchi è per la seconda volta scuola polo della Provincia di Lecco per il Progetto ‘A scuola contro la violenza sulle donne’. Il progetto regionale si rinnova ogni due anni ed è cominciato nel 2020.

“La rete di scuola in questi mesi si è estesa in quasi tutta la provincia e ad oggi è composta da quasi tutti gli Istituti Superiori della provincia e da più di 11 Istituti Comprensivi – spiega la docente Rosa Pirozzi – Nel protocollo Star le scuole hanno sempre più un ruolo centrale. Tanto è vero che nelle prossime settimane, dedicate al contrasto alla violenza sulle donne, l’impegno degli istituti scolastici è pregnante: dai teatri, alle mostre, a momenti di riflessioni, convegni e flash mob in tutta la provincia. Tanti studenti si sono impegnati e si sono formati in questi mesi. L’augurio è che il loro impegno possa servire a generare la cultura del rispetto che fermi la violenza contro le donne per sempre”.

Come contribuire

È possibile effettuare una donazione sul conto corrente Intesa Sanpaolo Milano – Filiale accentrata TERZO SETTORE IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286 oppure sul conto corrente Banca della Valsassina IBAN: IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306.

Il bonifico deve essere intestato a Fondazione comunitaria del Lecchese e nella causale è necessario indicare: “F.do Zanetti – Agenda”. “Agendo 2023” è anche disponibile presso la libreria Mascari5.

“Il Fondo Zanetti costituito nel 2013, opera all’interno della Fondazione comunitaria provinciale per l’aiuto alle donne che hanno subito violenza – spiega Lucia Codurelli – È firmatario del Protocollo e partecipa al Tavolo Antiviolenza anche con proprie risorse economiche, ha aderito convintamente al progetto dell’Agenda 2023 che ha lo scopo di far conoscere quanto la rete nel suo insieme fa concretamente nell’accoglienza delle donne vittime di Violenza.”

“La violenza di genere è una grave emergenza sociale che necessita della massima attenzione e per prevenire e proteggere le vittime di violenza servono iniziative mirate – commenta Monica Rosarno, presidente CPO Ordine degli Avvocati – Attraverso il lavoro costante che il nostro CPO svolge da alcuni anni ormai, soprattutto nelle scuole della nostra Provincia, vogliamo avvicinare gli studenti e le studentesse alla rete di servizi che dispongono di percorsi e progetti di continuità assistenziale e di sostegno. Vogliamo prevenire: la violenza è un problema che incide e condiziona la società intera perché è una delle manifestazioni più estreme della diseguaglianza. L’ampiezza del fenomeno spinge a interrogarsi sulle sue origini e sui suoi presupposti culturali. Il nostro impegno è progettare e realizzare politiche e interventi volti a sensibilizzare e quindi a prevenire, in uno dei luoghi privilegiati dal quale possono partire tali progetti: la scuola e i più giovani”.