Giornata dei Calzini Spaiati 2022… perché diverso è bello!

Si celebra oggi, primo venerdì di febbraio, per condividere valori come l’amicizia e il rispetto per gli altri

Nata in una scuola primaria della provincia di Udine, l’iniziativa è giunta alla 9^ edizione

LECCO – Diverso è bello! Oggi, primo venerdì di febbraio, è la Giornata dei calzini spaiati 2022. La particolare ricorrenza, giunta alla 9^ edizione, è nata una decina di anni fa dall’idea dei bimbi della Scuola Primaria di Terzo di Aquileia (Udine), promossa dalla maestra Sabrina e supportata dai suoi amici Claun con lo scopo di sensibilizzare i più piccoli sull’autismo e su altre diversità.

L’hashtag è #calzinispaiati2022, si celebra ogni anno indossando un paio di calzini spaiati che si riabbracciano dopo essere stati divisi a lungo: “Per tutti, per colorare un po’ i piedi, la giornata, il mondo, il cuore… per condividere valori come l’amicizia e il rispetto per gli altri – si legge sulla pagina Facebook dell’evento -. Al lavoro, a scuola, a casa, mettete due calzini diversi e… fotografatevi!!!”

Nel 2014 l’iniziativa è approdata su Facebook: “Abbiamo colorato la giornata un po’ ovunque grazie al passaparola sono arrivare centinaia di foto di persone a cui l’idea è piaciuta – si legge sulla pagina social -. Foto di calzini di ogni tipo, indossati da bimbi-giovani-mamme-papà-nonni-cagnolini. e una bimba di pochi giorni con le sue pappuccette spaiate… foto che toccavano il cuore! Così abbiamo deciso di riproporla ogni anno di venerdì a febbraio. La Giornata dei Calzini Spaiati per tutti, per colorare un po’ il mondo

i piedi, il cuore, la giornata. Se qualcuno si sente un po’ spaiato come noi, quel venerdì di febbraio, da dove si trova (lavoro, casa, ovunque) potrebbe mettere un calzino diverso dall’altro e vivere la giornata così…”.

Manda anche a Lecconotizie la tua foto via Whatsapp al numero 366 1439735 con il messaggio che desideri, il tuo nome e il comune in cui ti trovi.