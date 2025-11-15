Giornata della Protezione Civile di Lecco, buona adesione nonostante la pioggia

Di
-
Tempo di lettura: 3 minuti
protezione civile comune lecco 2025 (8)
Foto di gruppo di una parte dei volontari presenti in piazza Cermenati questa mattina

L’evento si è svolto questa mattina, sabato, in piazza Cermenati alla presenza dei volontari

Il coordinatore del Gruppo comunale, Fabio Spreafico: “L’obiettivo principale è far conoscere il gruppo”

LECCO – La pioggia non ha scoraggiato famiglie e curiosi che si sono ritrovati in centro città per la Giornata della Protezione Civile di Lecco, promossa dal Comune insieme al Gruppo comunale di volontariato e al Comitato di coordinamento dei volontari della provincia. L’iniziativa, ospitata nelle piazze Cermenati e XX Settembre dalle 10 alle 17.30 di oggi, sabato, ha puntato a raccontare il ruolo dei volontari e il loro operato anche attraverso attività ludico-didattiche rivolte ai bambini della scuola primaria e dell’età prescolare.

A spiegare il senso della giornata è il coordinatore del Gruppo comunale, Fabio Spreafico, che sottolinea la scelta di coinvolgere i più piccoli: “Abbiamo deciso di fare delle attività per i bambini perché coinvolgendo i bambini poi si coinvolgono anche gli adulti. L’obiettivo principale è far conoscere il gruppo: esiste un gruppo comunale a Lecco, abbiamo 42 volontari, e vogliamo far conoscere cosa facciamo sul territorio. Attraverso attività ludiche cerchiamo di avvicinare anche loro a ciò che fa la Protezione Civile sul fronte della previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché la gestione e il superamento dell’emergenza sia che riguardino incendi boschivi, emergenze idrogeologiche o altri tipi di calamità”.

protezione civile comune lecco 2025

Spreafico entrando poi nel merito delle attività principali del gruppo, ha richiamato lo spirito dello statuto nazionale: “A me piace pensare che la Protezione Civile non debba intervenire quando c’è l’emergenza acuta. La Protezione Civile lavora di prevenzione, ed è per questo che facciamo tanta prevenzione sul territorio. Solitamente finita la fase acuta in occasione di eventi calamitosi o simili, quando i professionisti hanno messo in sicurezza i punti critici, arriviamo noi per aiutare a superare l’emergenza”.

Fabio Spreafico protezione civile lecco
Fabio Spreafico coordinatore gruppo di Protezione Civile Comunale di Lecco

Un impegno che non si limita al territorio locale e che ha visto il Gruppo di Protezione civile comunale di Lecco inmpegnato anche in altre regione, come ad esempio all’Aquila dopo il devastante terremoto.

protezione civile comune lecco 2025

Durante la giornata di oggi, i volontari hanno anche fornito informazioni a tutti coloro che si sono presentati in piazza, con l’auspicio di riuscire ad allargare il numero di volontgari. E su questo aspetto, Spreafico ha spiegato il percorso necessario per entrare a far parte della Protezione Civile comunale: “Bisogna fare un corso che si chiama corso di primo livello, organizzato dalla Provincia perché la Protezione Civile è ancora sotto l’egida provinciale. Fatto e superato il corso si deve poi fare domanda in Comune per essere ammessi al gruppo”.

Il maltempo, dunque, non ha fermato una giornata pensata per avvicinare la cittadinanza — a partire dai più piccoli — a un mondo fatto di prevenzione, impegno e presenza costante sul territorio.