Giornata della Protezione Civile di Lecco, buona adesione nonostante la pioggia

L’evento si è svolto questa mattina, sabato, in piazza Cermenati alla presenza dei volontari

Il coordinatore del Gruppo comunale, Fabio Spreafico: “L’obiettivo principale è far conoscere il gruppo”

LECCO – La pioggia non ha scoraggiato famiglie e curiosi che si sono ritrovati in centro città per la Giornata della Protezione Civile di Lecco, promossa dal Comune insieme al Gruppo comunale di volontariato e al Comitato di coordinamento dei volontari della provincia. L’iniziativa, ospitata nelle piazze Cermenati e XX Settembre dalle 10 alle 17.30 di oggi, sabato, ha puntato a raccontare il ruolo dei volontari e il loro operato anche attraverso attività ludico-didattiche rivolte ai bambini della scuola primaria e dell’età prescolare.

A spiegare il senso della giornata è il coordinatore del Gruppo comunale, Fabio Spreafico, che sottolinea la scelta di coinvolgere i più piccoli: “Abbiamo deciso di fare delle attività per i bambini perché coinvolgendo i bambini poi si coinvolgono anche gli adulti. L’obiettivo principale è far conoscere il gruppo: esiste un gruppo comunale a Lecco, abbiamo 42 volontari, e vogliamo far conoscere cosa facciamo sul territorio. Attraverso attività ludiche cerchiamo di avvicinare anche loro a ciò che fa la Protezione Civile sul fronte della previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché la gestione e il superamento dell’emergenza sia che riguardino incendi boschivi, emergenze idrogeologiche o altri tipi di calamità”.

Spreafico entrando poi nel merito delle attività principali del gruppo, ha richiamato lo spirito dello statuto nazionale: “A me piace pensare che la Protezione Civile non debba intervenire quando c’è l’emergenza acuta. La Protezione Civile lavora di prevenzione, ed è per questo che facciamo tanta prevenzione sul territorio. Solitamente finita la fase acuta in occasione di eventi calamitosi o simili, quando i professionisti hanno messo in sicurezza i punti critici, arriviamo noi per aiutare a superare l’emergenza”.

Un impegno che non si limita al territorio locale e che ha visto il Gruppo di Protezione civile comunale di Lecco inmpegnato anche in altre regione, come ad esempio all’Aquila dopo il devastante terremoto.

Durante la giornata di oggi, i volontari hanno anche fornito informazioni a tutti coloro che si sono presentati in piazza, con l’auspicio di riuscire ad allargare il numero di volontgari. E su questo aspetto, Spreafico ha spiegato il percorso necessario per entrare a far parte della Protezione Civile comunale: “Bisogna fare un corso che si chiama corso di primo livello, organizzato dalla Provincia perché la Protezione Civile è ancora sotto l’egida provinciale. Fatto e superato il corso si deve poi fare domanda in Comune per essere ammessi al gruppo”.

Il maltempo, dunque, non ha fermato una giornata pensata per avvicinare la cittadinanza — a partire dai più piccoli — a un mondo fatto di prevenzione, impegno e presenza costante sul territorio.