Giornata dell’Internato: nove Medaglie d’Onore ai familiari delle vittime dei lager nazisti

La cerimonia si svolgerà sabato mattina in Camera di Commercio

LECCO – Sabato 20 settembre la città di Lecco si raccoglierà per commemorare le vittime della deportazione e del lavoro coatto durante la Seconda guerra mondiale. Presso l’Auditorium della Casa dell’Economia, in via Tonale 28, si terrà la cerimonia ufficiale della Giornata dell’Internato, durante la quale il Prefetto Paolo Ponta consegnerà nove Medaglie d’Onore ai familiari di cittadini della provincia di Lecco.

Le onorificenze, conferite dalla Presidenza della Repubblica, rappresentano un riconoscimento solenne ai militari e civili che, durante il conflitto, furono deportati e internati nei lager nazisti, subendo privazioni e sfruttamento come manodopera forzata per l’economia di guerra.

“L’iniziativa intende mantenere viva la memoria di chi ha vissuto l’orrore della prigionia e della deportazione, rendendo omaggio al loro sacrificio e trasmettendo alle nuove generazioni un messaggio di memoria storica e di pace – ricordano dalla prefettura -Alla cerimonia sono invitate le autorità civili, militari e religiose, insieme a tutta la cittadinanza, che potrà partecipare liberamente”.