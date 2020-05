Giornata Internazionale dell’infermiere: “Giù la maschera, il volto della cura” (VIDEO)

L’iniziativa ‘virtuale’ dell’OPI di Lecco in omaggio agli infermieri

“Diamo voce a ciò che fanno tutti i giorni, ancor prima dell’attuale emergenza”

LECCO – Si celebra oggi, 12 maggio 2020, la Giornata Internazionale dell’Infermiere e anche l’OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche) di Lecco ha lanciato un’iniziativa per omaggiare gli infermieri, impegnati da settimane nella lotta al Coronavirus. “Giù la maschera, il volto della cura‘ il nome scelto per l’iniziativa che raccoglie in un video le testimonianze, i messaggi e le foto che danno voce agli infermieri.

“Nelle comunicazioni di inizio anno – spiegano dall’OPI Lecco – era stato reso noto che nel mese di maggio 2020 si sarebbe celebrato l’anno internazionale dell’infermiere. In quel frangente, mai avremmo potuto pensare agli eventi che di li a poco, avrebbero stravolto la nostra vita professionale e privata. Le celebrazioni che volevano rappresentare l’occasione per “raccontare” la professione ai cittadini, ovviamente non potranno svolgersi secondo i canoni previsti. Per dare evidenza di ciò che gli infermieri fanno tutti i giorni, ancor prima dell’attuale emergenza, e per dare un volto ai professionisti che in questi giorni sono rimasti sempre al fianco dei cittadini in ogni contesto assistenziale, abbiamo organizzato un piccolo evento virtuale”.

Sulla pagina dell’iniziativa (clicca qui) sono stati pubblicati il video realizzato e tutti i contributi ricevuti.