Nel 2026 registrate 12 nuove diagnosi di infezione da HIV, cinque delle quali già in fase di AIDS

Il 1° dicembre, dalle 8 alle 19, test sierologici per la ricerca degli anticorpi anti-HIV ad accesso diretto, senza necessità di appuntamento

LECCO – In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, che si celebra il 1° dicembre, l’ASST di Lecco rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nella sensibilizzazione sull’infezione da HIV, promuovendo l’accesso al test e l’importanza della diagnosi precoce.

I dati relativi al territorio lecchese evidenziano come l’infezione da HIV continui a rappresentare una sfida per la salute pubblica. Nel 2026 sono state registrate dodici nuove diagnosi di infezione da HIV, cinque delle quali già in fase di AIDS al momento della diagnosi. Nel 2025, a fronte dello stesso numero di nuove diagnosi (dodici casi), era stato invece rilevato un solo caso con diagnosi contestuale di AIDS.

Il dato conferma come il fenomeno della diagnosi tardiva continui a rappresentare una criticità. A livello nazionale, infatti, oltre l’80% delle persone che sviluppano l’AIDS scopre di essere sieropositiva solo nei mesi immediatamente precedenti alla diagnosi della malattia, evidenziando come molte infezioni vengano ancora individuate troppo tardi.

Secondo il più recente rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), la trasmissione dell’HIV avviene prevalentemente per via sessuale e interessa soprattutto la popolazione adulta, con un’età mediana alla diagnosi di 42 anni. La diagnosi precoce consente oggi di accedere a terapie altamente efficaci che permettono alle persone con HIV di condurre una vita lunga e in buona salute. Inoltre, il raggiungimento e il mantenimento della soppressione virologica rendono l’infezione non trasmissibile per via sessuale (U=U, Undetectable = Untransmittable), con importanti benefici sia per la salute individuale sia per la prevenzione di nuove infezioni

Per favorire l’emersione delle infezioni da HIV non ancora diagnosticate e facilitare l’accesso al test nella popolazione, nella giornata del 1° dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, saranno offerti test sierologici per la ricerca degli anticorpi anti-HIV ad accesso diretto, senza necessità di appuntamento, presso il Day Hospital di Malattie Infettive dell’ospedale “Alessandro Manzoni” e l’Ambulatorio IFeC della Casa di Comunità di Lecco.

Ad accompagnare le iniziative di sensibilizzazione, dal 30 novembre al 3 dicembre 2026 sarà allestita nella Hall dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” la mostra “Proteggersi è un atto d’amore”, realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco in seguito ad una iniziativa di sensibilizzazione sull’argomento da pare del personale medico e infermieristico delle Malattie Infettive e della Associazione Renzo e Lucio. L’esposizione propone una riflessione sul tema della prevenzione, della consapevolezza e della lotta allo stigma attraverso il linguaggio artistico, coinvolgendo la cittadinanza in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS.

La Giornata Mondiale contro l’AIDS rappresenta un’importante occasione per promuovere la prevenzione, favorire una maggiore consapevolezza sull’infezione da HIV e ricordare l’importanza del test quale strumento semplice, sicuro ed efficace per individuare precocemente l’infezione e consentire un tempestivo accesso alle cure.