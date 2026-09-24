Giornata Mondiale del Cuore. ASST Lecco aderisce all'(H) Open Week con due incontri sulle cardiomiopatie

Appuntamenti il 30 settembre alle 17 al Mandic di Merate e il 2 ottobre alle 18 al Manzoni di Lecco

Il direttore generale dell’ASST Lecco Marco Trivelli: “Un’importante occasione per promuovere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce”

LECCO – Due incontri aperti alla cittadinanza negli ospedali di Merate e Lecco per parlare di cardiomiopatie, prevenzione e opportunità di cura. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, l’ASST di Lecco aderisce alla (H) Open Week sulle malattie cardiovascolari, promossa da Fondazione Onda ETS e in programma dal 28 settembre al 4 ottobre.

L’edizione di quest’anno dedica particolare attenzione alle cardiomiopatie, un gruppo eterogeneo di patologie che interessano il muscolo cardiaco, modificandone struttura e funzionalità. Possono manifestarsi con affanno, stanchezza, dolore toracico, palpitazioni o perdita di coscienza, ma in alcuni casi rimangono a lungo asintomatiche e vengono riconosciute soltanto durante un controllo medico o in seguito a un evento cardiovascolare.

A richiamare l’attenzione sulla prevenzione sono anche i dati relativi alle malattie del sistema circolatorio: nel 2023 hanno causato in Italia oltre 206 mila decessi, quasi il 31% di tutte le morti registrate, rappresentando la principale causa di mortalità nel Paese. L’incidenza sui decessi è indicata nel 33% tra le donne e nel 28% tra gli uomini.

Gli Ospedali di Lecco e Merate, che fanno parte delle oltre 150 strutture italiane appartenenti al network Bollino Rosa, propongono l’incontro informativo “Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva. Informazioni e opportunità di cura per una migliore qualità di vita”. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 30 settembre alle 17 nell’Aula Scientifica dell’Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate; il secondo si terrà venerdì 2 ottobre alle 18 nell’Aula Magna dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco.

“Da oltre vent’anni Fondazione Onda ETS promuove una cultura della prevenzione attenta alle differenze di sesso e genere, contribuendo a portare la salute cardiovascolare al centro dell’attenzione di cittadini, professionisti e istituzioni – afferma Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda ETS -. Con questa nuova edizione dell'(H) Open Week vogliamo offrire un’opportunità concreta di accesso ai servizi e, attraverso il focus sulle cardiomiopatie, richiamare l’attenzione su malattie che possono rimanere silenziose, avere origine familiare e richiedere una diagnosi tempestiva e una presa in carico specialistica”.

“L’adesione dell’ASST di Lecco alla (H) Open Week sulle malattie cardiovascolari rappresenta un’importante occasione per promuovere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce – sottolinea Marco Trivelli, direttore generale dell’ASST di Lecco -. Attraverso gli incontri organizzati nei Presidi di Merate e Lecco desideriamo offrire ai cittadini un momento di informazione e confronto con i nostri professionisti relativamente a patologie complesse come le cardiomiopatie, contribuendo ad accrescere la consapevolezza sui fattori di rischio, sui sintomi da non sottovalutare e sulle opportunità terapeutiche oggi disponibili”.