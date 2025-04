Giornata Mondiale della Salute, tanti appuntamenti con gli enti sanitari di Lecco e Monza

Il tema di quest’anno è Healthy beginnings, hopeful futures

Ecco tutti gli appuntamenti in programma

LECCO – Il 7 aprile 2025 ricorre la Giornata Mondiale della Salute, un’importante occasione per riflettere sull’importanza della salute e del benessere per tutti. Istituita dall’organizzazione Mondiale della Salute (OMS) nel 1948, questa giornata rappresenta un momento cruciale per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi vitali legati alla salute globale e per promuovere azione concrete che possano migliorare la vita delle persone.

Il tema di quest’anno è Healthy beginnings, hopeful futures, Un inizio sano, un futuro pieno di speranza, per esortare i governi e la comunità sanitaria a intensificare gli sforzi per porre fine alle morti prevenibili di madri e neonati e a dare priorità alla salute e al benessere a lungo termine delle donne.

In occasione della Giornata Mondiale della Salute ATS Brianza, IRCCS San Gerardo dei Tintori, ASST Brianza e ASST Lecco promuovono sul territorio una serie di iniziative di sanità pubblica dedicate alla prevenzione e alla sensibilizzazione dal 7 al 12 aprile 2025.

Ecco nel dettaglio le attività programmate sul territorio:



Offerta Vaccinale

Vaccinazione anti Herpes Zoster e anti Pneumococco (maschi e femmine nati tra il 1952 ed il 1960)

ASST LECCO, giovedì 10 aprile 2025 presso la Casa di Comunità di Oggiono, Via Bachelet, prenotazione tramite link presente nella locandina di presentazione

ASST BRIANZA, da lunedì 7 a venerdì 11 aprile 2025 presso tutti i centri vaccinali del territorio, prenotazione tramite il link https://sv.asst-brianza.it/ . Clicca qui per la locandina

Vaccinazione anti Papilloma Virus Umano ( maschi e femmine fino ai 26 anni compiuti, mai vaccinati in precedenza)

ASST BRIANZA, da lunedì 7 a venerdì 11 aprile 2025 presso tutti i centri vaccinali del territorio, prenotazione tramite il link https://sv.asst-brianza.it/ . Clicca qui per la locandina

Offerta Screening

Incontri informativi e colloqui di orientamento ai percorsi di screening, gestiti da personale del Centro Screening di ATS BRIANZA

ASST LECCO, martedì 8 aprile 2025, dalle 9,00 alle 12,30 presso la Casa di Comunità di Calolziocorte, Via Bergamo 20. Clicca qui per la locandina

ASST BRIANZA, mercoledì 9 aprile 2025, dalle 9,30 alle 12,30 presso il Presidio Ospedaliero di Vimercate, via Santi Cosma e Damiano. Clicca qui per la locandina

IRCCS SAN GERARDO, lunedì 7 aprile 2025, dalle 9,30 alle 12,30 presso l’Ospedale San Gerardo di Monza, via G.B. Pergolesi 33. Clicca qui per la locandina

Promozione della Salute

ASST LECCO, Incontro rivolto alle famiglie con figli fascia 0-2 anni, giovedì 10 aprile 2025 dalle 14, presso la Casa di Comunità di Casatenovo, Via Monteregio 15, Evento su prenotazione, inviare mail a: s.redaelli@asst-lecco.it. Clicca qui per la locandina

ATS BRIANZA, Bimbi on screen, Spazio digitale rivolto a operatori della prima infanzia (educativi, sanitari, bibliotecari, pediatri) per la promozione di un uso consapevole della tecnologia touchscreen nella fascia 0-6 anni, realizzato in collaborazione con Spazio Giovani. Previsto anche un post informativo dedicato ai genitori.

ATS BRIANZA, Totem informativi in farmacie del territorio e sedi comunali con messaggi di prevenzione in tema di dipendenze.

ATS BRIANZA, Peer education, mercoledì 9 aprile 2025 con consegna simbolica in 5 scuole di una sagoma che rappresenta il peer educator. In una di queste Scuole si terrà un breve evento condotto dagli stessi peer educator.

Sicurezza sul Lavoro

ATS BRIANZA, “Safety first si fa in 3!”: studenti in sicurezza nei luoghi di lavoro, Incontro dedicato agli studenti delle scuole e degli istituti professionali di Monza e Brianza. Clicca qui per la locandina

Radon e Salute

ATS BRIANZA, Campagna di sensibilizzazione sui rischi di esposizione al radon. Clicca qui per la locandina

Salute e Alimentazione

ATS BRIANZA, Casargo National Nutrition Summit 2025 – il Diabete, mercoledì 9 aprile 2025 dalle 15 presso il CFPA di Casargo. Clicca qui per la locandina