Giornata Mondiale dell’Acqua, Lario Reti Holding pensa agli studenti

Giornata Mondiale dell’Acqua e risorse didattiche per i ragazzi

Le iniziative digitali per gli studenti lanciate da Lario Reti Holding, Ufficio d’Ambito di Lecco e Water Alliance

LECCO – Conoscere l’acqua e il suo valore può diventare un gioco da ragazzi, grazie ad attività di edutainment, laboratori didattici e lezioni interattive che utilizzino il potere del digitale. E’ questo l’obiettivo di “Gioca Utile”, l’iniziativa promossa con il contributo scientifico delle 13 aziende di Water Alliance – Acque di Lombardia, dedicata ai bambini e ai ragazzi tra gli 8 e i 12 anni, e naturalmente alle loro famiglie.

Lanciata in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua che si è celebrata proprio ieri,

22 marzo, “Gioca Utile” intende essere uno strumento di conoscenza, ma anche un modo per essere vicini a famiglie, insegnanti e studenti che in questo momento stanno vivendo le difficoltà dovute al lockdown imposto a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il ciclo idrico, i benefici ambientali e sociali del consumo di acqua del rubinetto, l’alta qualità dell’oro blu sottoposta a continui scrupolosi controlli e analisi: la piattaforma Gioca Utile (educazionedigitale.it/utilitalia-giocautile/) affronta lo straordinario universo dell’acqua che beviamo rendendolo un tema divertente ed educativo al tempo stesso, per ragazzi e bambini.

Oltre a questo contributo dei gestori dell’acqua pubblica, l’Ufficio d’Ambito di Lecco e

Lario Reti Holding stanno predisponendo, con l’ausilio di diverse cooperative e associazioni,

un’ulteriore serie di materiali didattici digitali per insegnanti e genitori: un segnale di

continuità e di evoluzione del tradizionale Progetto Scuole 2019/2020, normalmente

incentrato su lezioni in classe e visite guidate ad impianti e corsi d’acqua.