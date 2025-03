Giornata Mondiale paziente con Linfedema, evento informativo all’ospedale Manzoni

La giornata si celebra il 6 marzo

LECCO – La Giornata Mondiale del Paziente con Linfedema si celebra il 6 marzo. Si tratta di una patologia spesso trascurata, che rischia di non essere diagnosticata correttamente o trattata adeguatamente. In occasione di questa ricorrenza, ITALF (Italian Lymphedema Framework) organizza un evento informativo giovedì 6 marzo, dalle 9 alle 16:30, presso l’Aula Magna dell’Ospedale A. Manzoni di Lecco. L’evento, ad accesso libero, è rivolto a operatori sanitari, medici di base, pazienti e associazioni, e vedrà la partecipazione di esperti nazionali e internazionali.

La sfida culturale e scientifica che ITALF si propone è coinvolgere medici, fisioterapisti, infermieri, tecnici ortopedici, aziende del settore, pazienti e associazioni di volontariato per identificare le migliori soluzioni terapeutiche e assistenziali.

“Il linfedema, infatti, è una patologia cronica che tende a peggiorare nel tempo, con il rischio di complicanze e un impatto significativo sul benessere psicologico e sulla qualità della vita. Questa condizione si manifesta con un aumento di volume e consistenza degli arti o di altre parti del corpo, dovuto all’accumulo di linfa. Può essere secondario, insorgendo a seguito di patologie oncologiche (tumori al seno, prostata, vescica, melanomi), oppure primario, derivante da un’alterazione genetica del sistema linfatico” spiegano dall’Asst di Lecco.

Pietro Tavani, Direttore della Riabilitazione Specialistica Asst Lecco, commenta: “Siamo felici di ospitare quest’anno la manifestazione nazionale per i pazienti con Linfedema, che si terrà a Lecco, presso il nostro Ospedale, proprio in occasione del suo 25° anniversario. La nostra Struttura Complessa di Riabilitazione è da anni impegnata nel trattamento di pazienti affetti da questa condizione, spesso conseguente a interventi chirurgici per patologie tumorali”.

Infine, Pietro Tavani conclude: “Un ringraziamento speciale va al Presidente dell’ITALF, Sandro Michelini, che ha scelto la nostra sede per questo importante evento, che offre un’opportunità di informazione e confronto per operatori e pazienti, aperta a tutti”.