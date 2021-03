Giornata nazionale vittime del Covid: anche nel Lecchese il minuto di silenzio alle 11

Minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta in occasione della visita di Draghi a Bergamo, città emblema della prima ondata

Diverse le adesioni nel Lecchese all’invito di Anci. Nel casatese verrà posizionato, al cimitero o al Municipio, un ramoscello di ulivo

LECCO – Un minuto di silenzio da osservare alle 11, in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi al cospetto della bandiera italiana a mezz’asta. Sono molti i Comuni del Lecchese che hanno deciso di accogliere l’appello del presidente nazionale di Anci Decaro per la partecipazione degli amministratori comunali alla prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus, istituita ieri dal Parlamento e in programma oggi, giovedì 18 marzo.

Una data scelta in maniera non casuale visto che proprio un anno fa a Bergamo, una delle città più duramente colpita dalla prima ondata del virus, i camion dell’esercito uscivano dalla città trasportando le bare di centinaia di moro in attesa di sepoltura.

A Lecco l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Gattinoni ha deciso di aderire alla proposta di Anci posizionando le bandiere a mezz’asta e osservando un minuto di silenzio alle 11.

I sindaci del Casatese, capitanati dal primo cittadino di Monticello Alessandra Hofmann, hanno deciso di “ricordare coloro che purtroppo sono venuti a mancare, esprimere vicinanza a coloro che stanno combattendo il virus e onorare tutti gli operatori che ancora oggi stanno affrontando la pandemia con un momento di raccoglimento al cimitero o in Municipio, posizionando una pianticella di ulivo che vuole essere un messaggio di speranza e vicinanza a tutte le nostre comunità”.

La piccola cerimonia è prevista alle 11 a Monticello, Missaglia, Casatenovo, Cassago e Barzanò mentre a Cremella sarà alle 11.30, a Barzago alle 12.15 e a Bulciago alle 12.45. Viganò e Sirtori hanno posticipato l’appuntamento a sabato.

A Osnago l’appuntamento è questa mattina alle 10.45. Il sindaco Paolo Brivio, insieme a rappresentanti del Consiglio comunale, di Protezione civile e Alpini, osserverà un minuto di silenzio di fronte al municipio, che esporrà bandiere a mezz’asta, e pronuncerà un brevissimo discorso.