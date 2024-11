Giornata sicurezza stradale: premiati i Vigili del Fuoco di Lecco e la Cri di Casatenovo

Nove i pompieri premiati per la loro professionalità e determinazione durante un intervento

Sempre a Milano consegnate le benemerenze anche a sette membri della Croce Rossa di Casatenovo

LECCO – Sono 170 i premiati da Regione Lombardia, tra volontari, Forze dell’ordine, enti e associazioni, protagonisti di particolari interventi e atti di coraggio nel contesto della circolazione stradale, in occasione della “Giornata Regionale della Sicurezza Stradale e di Fraternità della Strada”, che si è svolta in piazza Città di Lombardia a Milano. Tra i premiati anche i Vigili del Fuoco di Lecco e la Croce Rossa di Casatenovo.

Durante l’evento, è stata consegnata una benemerenza speciale alla squadra dei Vigili del Fuoco di Lecco per il loro eccezionale intervento avvenuto nella notte del 16 aprile 2023, a seguito di un grave scontro frontale tra un’auto e un furgone in corso Bergamo a Lecco, che ha causato un incendio a seguito dell’impatto.

Le squadre di vigili del fuoco, impiegando due autopompe, hanno operato con grande professionalità e determinazione, mettendo in sicurezza la scena e spegnendo le fiamme. La complessità dell’intervento ha richiesto l’uso di cesoie e divaricatori per estrarre le persone intrappolate all’interno dei veicoli. Grazie all’impegno e alla rapidità di azione dei Vigili del Fuoco di Lecco, è stato possibile salvare vite e gestire la situazione con un risultato straordinario. Un intervento ritenuto degno di nota, evidenziando l’ottimo lavoro svolto dalle squadre di emergenza e l’importanza della preparazione e della professionalità nel gestire situazioni critiche.

Premiati il direttore vice dirigente Giovanni Murgia; il capo squadra Walter Agosti; il capo squadra Giovanni Rota; il vigile del fuoco Daniele Gregotti; il vigile del fuoco Saverio Riccobono; il vigile del fuoco Stefano Rota; il vigile del fuoco coordinatore Massimo Sacco; il vigile del fuoco coordinatore Aldo Riva; il vigile del fuoco coordinatore Erik Riva.

Sempre per la nostra provincia, sono state consegnate le benemerenze anche ad alcuni membri della Croce Rossa di Casatenovo: Fabiano Beduino; Alessandro Angelo Colombo; Luigi Riva; Eros Bonfanti; Luigi Colombo.

I dati aggiornati sui soccorsi legati agli incidenti stradali

Nel corso dell’evento sono stati presentati i dati aggiornati sui soccorsi legati agli incidenti stradali con feriti nel territorio lombardo, riferiti al periodo 1 gennaio – 26 ottobre 2024. L’analisi, elaborata sulla base dei dati dell’applicativo regionale GEO MIS – Monitoraggio dell’Incidentalità Stradale, evidenzia un quadro complesso che sottolinea l’importanza dei provvedimenti adottati da Regione Lombardia su sicurezza e prevenzione.

Incidenza dei diversi tipi di incidenti

Nel 2024, fino al 26 ottobre, i mezzi di soccorso della Regione Lombardia sono intervenuti 33.140 volte per incidenti stradali con feriti, così distribuiti:

Collisioni tra autovetture (22,54% delle uscite, pari a 7.469 interventi)

Incidenti auto-moto (15,61% delle uscite, pari a 5.172 interventi)

Cadute da bicicletta (12,76%, con 4.228 interventi)

Cadute da moto (9,88%, pari a 3.273 interventi)

Investimenti di pedoni e ciclisti, rispettivamente 9,79% e 7,95% delle uscite.

Questi dati evidenziano la complessità dei pericoli sulle nostre strade, con particolare enfasi sugli incidenti che coinvolgono utenti vulnerabili come ciclisti e pedoni. La micro-mobilità elettrica rappresenta il 4,80% degli incidenti, indicando una crescente attenzione alla sicurezza di questi nuovi mezzi di trasporto.

Focus su Milano e le province lombarde

Il Comune di Milano ha registrato il maggior numero di interventi di soccorso, con 5.742 chiamate (42,08% delle uscite per i comuni con almeno 100 interventi), seguito dalle città di Brescia, Bergamo e Monza. A livello provinciale, Milano rappresenta il 34,24% delle uscite totali (11.346), seguita da Brescia e Bergamo.

“Questi numeri – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa – confermano la necessità di consolidare le politiche di sicurezza stradale, in particolare per i soggetti più vulnerabili come pedoni e ciclisti. Regione Lombardia continuerà a promuovere campagne di sensibilizzazione e azioni concrete per ridurre il numero e la gravità degli incidenti. In occasione di questa Giornata, Regione Lombardia ribadisce il proprio impegno a collaborare con tutti gli attori della sicurezza stradale, dalle amministrazioni locali alle Forze dell’ordine, passando per le associazioni di settore. La sicurezza stradale è un obiettivo prioritario per garantire una maggiore qualità della vita e la tutela di tutti i cittadini lombardi. La Giornata Regionale della Sicurezza Stradale e di Fraternità della Strada vuole essere un momento di riflessione e impegno comune per costruire una Lombardia più sicura, con strade più accessibili e sicure per tutti, dalle grandi città ai piccoli centri”.