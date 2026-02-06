Giorno del Ricordo: in piazza Cermenati la commemorazione istituzionale

La giornata è dedicata alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata

Martedì 10 febbraio la celebrazione con la presenza della presidente della provincia, del sindaco di Lecco e del Prefetto

LECCO – Martedì 10 febbraio alle 11.30, in piazza Cermenati a Lecco, si svolgerà una commemorazione istituzionale organizzata da Provincia di Lecco, Comune di Lecco e Prefettura di Lecco in occasione del Giorno del Ricordo, istituito con la legge 92 del 30 marzo 2004 in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Il programma prevede un momento di raccoglimento; interverranno la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e il Prefetto di Lecco Paolo Ponta. La cerimonia si terrà in piazza Cermenati poiché riva Martiri delle Foibe è attualmente interessata dal cantiere del lungolago e non risulta accessibile.

La Repubblica italiana riconosce il 10 febbraio come Giorno del Ricordo, celebrato per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del nostro confine orientale. Le stragi, le violenze, le sofferenze patite dagli esuli giuliani, istriani, fiumani e dalmati non possono essere dimenticate, sminuite o rimosse. Esse fanno parte, a pieno titolo, della storia nazionale e ne rappresentano un capitolo incancellabile.