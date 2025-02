Giorno del Ricordo: le iniziative in programma sul territorio

Eventi culturali per riflettere sulle tragedie delle foibe

Sabato 8 febbraio a Cassago lettura scenica a due voci “Inghiottiti dal silenzio”

LECCO – Per commemorare il Giorno del Ricordo (10 febbraio), istituito dalla legge 92 del 30 marzo 2004 per preservare la memoria della tragedia delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel dopoguerra e della complessa vicenda del confine orientale, la Provincia di Lecco e il Comune di Cassago Brianza organizzano un evento.

L’evento consiste nella lettura scenica a due voci “Inghiottiti dal silenzio”, scritta e interpretata da Carlo Arrigoni e Mattia Cattaneo. L’appuntamento si terrà sabato 8 febbraio alle ore 16.30, presso la Sala del Pellegrino nel Parco Rus Cassiciacum a Cassago Brianza.

“Quest’anno l’iniziativa culturale in occasione del Giorno del Ricordo nasce dalla collaborazione tra la Provincia di Lecco e il Comune di Cassago Brianza – commentano la Presidente Alessandra Hofmann e la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali Silvia Bosio – Ringraziamo il Sindaco di Cassago Brianza per aver aderito alla nostra proposta di offrire un momento di riflessione per non dimenticare le atrocità subite dalle popolazioni italiane, costrette con la violenza ad abbandonare i propri affetti e beni. Le istituzioni pubbliche hanno il compito di promuovere la conoscenza delle storie e delle testimonianze dei sopravvissuti, affinché si contribuisca alla costruzione di una società più consapevole, unita e solidale”.

“La tragedia delle Foibe è una pagina tremenda della storia italiana ancora poco conosciuta, alla quale va data voce; verranno narrate storie e testimonianze di alcuni dei pochissimi sopravvissuti, sino alla più triste e nota storia di Norma Cossetto, con intermezzi di poesie. Le letture sono fatte in maniera semi-teatrale, cercando di trasmettere all’ascoltatore l’emozione e il significato dei brani stessi” spiegano gli organizzatori.

Successivamente, domenica 9 febbraio alle ore 20.30, presso la Sala Don Ticozzi in via Ongania 4 a Lecco, il Comune di Lecco, in collaborazione con la Provincia di Lecco, organizza il Concerto del Ricordo, con l’Ensemble Carlo Coccia.

Infine, il Consorzio Villa Greppi, di cui la Provincia di Lecco è parte, propone l’iniziativa Lungo il confine orientale, curata da Daniele Frisco.

