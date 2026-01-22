Giorno della Memoria a Lecco: un monologo su Johann Trollmann, il pugile che sfidò Hitler

Anmig e Anpi celebrano la Shoah con lo spettacolo di Davide Verazzani

Martedì 27 gennaio in sala Don Ticozzi

LECCO – In occasione del Giorno della Memoria, istituito dal Parlamento italiano per ricordare la Shoah e le persecuzioni del popolo ebraico, Lecco ospita un monologo dedicato a Johann Trollmann, pugile professionista degli anni ’20 e ’30.

L’evento, promosso da Anmig Lecco e Modena – in fase di gemellaggio – e Anpi Lecco e Modena, in collaborazione con il Comune di Lecco e con il patrocinio della Provincia di Lecco, si terrà martedì 27 gennaio alle 10 in sala don Ticozzi. Lo spettacolo, a cura di Davide Verazzani, ripercorrerà la vita di Trollmann, amato dal pubblico dell’epoca per il suo stile elegante e agile, simile a quello che decenni dopo renderà famoso Muhammad Ali.

Al centro della narrazione, la storia di Trollmann si intreccia con quella del regime nazista, fino alla tragica fine nel campo di concentramento di Neuengamme nel 1944, dove fino alla morte rimase fedele ai valori dello sport: lealtà, rispetto e consapevolezza di appartenere a un’unica razza, quella umana.