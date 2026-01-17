Giorno della Memoria, la Provincia porta a Casatenovo “Di nuovo ANNA”

Appuntamento martedì 27 gennaio alle 21 all’Auditorium di Casatenovo

Dal 16 gennaio all’8 febbraio anche “Percorsi nella Memoria 2026”

LECCO – In occasione del Giorno della Memoria, la Provincia di Lecco promuove un evento istituzionale condiviso con il Comune di Casatenovo, inserito nel più ampio calendario di iniziative diffuse sul territorio per ricordare le vittime della Shoah e delle persecuzioni naziste.

L’appuntamento principale è in programma martedì 27 gennaio alle 21 all’Auditorium di Casatenovo, in via Parini 1, con la prima assoluta di “Di nuovo ANNA”, una lettura scenica con musica dal vivo. Lo spettacolo, a ingresso libero, è curato da Omar Nedjari e vede in scena Laura Negretti, accompagnata dalle musiche dal vivo di Diego Paul Galtieri, con progetto visivo di Armando Vairo e direzione tecnica di Simone Marucci. La produzione è firmata TiM – Teatro in Mostra.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni del 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, istituita come Giorno della Memoria dalla legge 211 del 20 luglio 2000. “Anche quest’anno la Provincia di Lecco vuole dedicare un’iniziativa importante per commemorare il Giorno della Memoria, offrendo al pubblico una prima assoluta – commentano la presidente della provincia Alessandra Hofmann e la consigliera provinciale delegata a Cultura e Beni culturali Silvia Bosio – Sempre nell’ottica di coinvolgere tutti i Comuni del territorio, abbiamo chiesto al Comune di Casatenovo di condividere con noi questo progetto, che vuole favorire una più ampia partecipazione e, attraverso questa lettura scenica, offrire spunti di riflessione per mantenere viva la memoria di quanto accaduto e promuovere un impegno orientato al futuro”.

La lettura scenica prende le mosse dal Diario di Anna Frank, mantenendone la struttura narrativa e il percorso emotivo, intrecciandolo con altre testimonianze reali: diari, lettere, temi scolastici e voci di giovani vittime di conflitti, guerre e genocidi di epoche e luoghi diversi. Un intreccio che restituisce un’unica voce corale, capace di attraversare il tempo e denunciare l’universalità del dolore innocente.

Accanto all’evento istituzionale, prosegue anche “Percorsi nella Memoria 2026”, l’iniziativa promossa dal Consorzio Villa Greppi, di cui la Provincia di Lecco fa parte, che dal 16 gennaio all’8 febbraio propone incontri di approfondimento nei comuni consorziati, rafforzando il lavoro di memoria condivisa sul territorio.