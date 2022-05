Sottolinea l’importanza dei fondi messi a disposizione Sabina Panzeri, Presidente Ambito Distrettuale di Lecco: “Il consumo di alcol tra i giovani è un fenomeno in continua crescita. È necessario investire sulla prevenzione per limitare la diffusione e incrementare il livello di consapevolezza, coinvolgendo a diverso titolo coloro che si occupano dell’educazione dei giovani. Il finanziamento consente di strutturare un’importante azione capillare su tutto il territorio grazie anche al supporto e coinvolgimento dei diversi soggetti che hanno contribuito alla stesura del progetto”.

Fondamentale per la sua realizzazione infatti la logica di sistema e di lavoro in rete che vede il coinvolgimento e confronto costante tra soggetti, enti, servizi e progetti territoriali come Comuni, Prefettura, Forze dell’Ordine, Servizi Dipendenze e servizi di ascolto psicologico per i giovani, Impresa Sociale Consorzio Girasole, Scuole, centri aggregativi del territorio, associazioni.

Si esprime in merito anche Alessandra Durante, assessore alla Famiglia, ai Giovani e alla Comunicazione del Comune di Lecco: “Dipendenze e incidentalità stradale rappresentano due grandi pericoli per i nostri giovani e due grandi preoccupazioni per genitori e familiari. Queste sono risorse importanti che vanno ad aggiungersi a quelle già stanziate a bilancio per le politiche giovanili e vanno a incidere su una progettualità di sistema che ci vede tutti uniti per affrontare un tema prioritario, proprio nell’ottica della comunità educante che mette a sistema forze e risorse per il benessere dei ragazzi e delle famiglie”.