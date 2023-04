Giovani e post pandemia, in partenza domani un ciclo d’incontri

Momenti formativi gratuiti organizzati nell’ambito del progetto ‘EducAzioni 2.0’, ente capofila Impresa Sociale Girasole

Tre appuntamenti alla Casa della Carità per chi si occupa di educazione a vari livelli. Centrale il tema dell’isolamento e del ritiro sociale

LECCO – Affrontare problemi e nuovi bisogni emersi nel post pandemia tra infanti e adolescenti, soprattutto legati all’isolamento e al ritiro sociale nei ragazzi dai 15 ai 19 anni. A questo serviranno i momenti formativi, dedicati a chi si occupa di educazione a vari livelli, inseriti nel progetto ‘EducAzioni 2.0 – reti di prossimità a contrasto della povertà educative’, che alimenta una rete di più di dieci doposcuola su tutto il territorio comunale di Lecco, in collaborazione con alcuni soci dell’Istituto Minotauro di Milano.

Tutti gli incontri sono gratuiti, con obbligo di iscrizione, e saranno tenuti alla Casa della Carità di Caritas Ambrosiana (Via S. Nicolò).

Il primo incontro, previsto per il 20 aprile dalle ore 17 alle 19, avrà come tema proprio quello dell’isolamento e del ritiro sociale, soffermandosi sulle tecniche di gestione delle dinamiche relazionali e della comunicazione con bambini e ragazzi. Il relatore sarà Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta e presidente della fondazione Minotauro di Milano, insegnante presso il dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e presso la facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica di Milano. Un momento aperto a tutti gli operatori che lavorano in contesti educativi extrascolastici, come volontari, assistenti sociali, psicologici, pedagogisti ed educatori.

Il secondo incontro invece, previsto per il 4 maggio dalle 17 alle 19, vedrà invitati i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e il tema, affrontato grazie a Loredana Cirillo, psicologa, psicoterapeuta, esperta in prevenzione del disagio evolutivo e docente della Scuola di Specializzazione del Minotauro, sarà quello dei nuovi disagi e situazioni patologiche, per poi passare ad affrontare la relazione genitoriale nella gestione del periodo dell’adolescenza.

L’ultimo momento del ciclo formativo è fissato per il 20 giugno dalle 17 alle 19 e dedicato agli insegnanti della scuola primaria, per affrontare il tema dei cambiamenti post pandemia in questa fascia di bambini, con attenzione alle nuove strategie relazionali. Docente di questo incontro sarà sempre una professionista dell’Istituto Minotauro, Nicoletta Simionato, psicologa, psicopedagogista e formatrice, specializzata nell’intervento di sostegno e di recupero di minori con disagio psicosociale.

Il progetto ‘EducAzioni’ vede l’Impresa Sociale Girasole come ente capofila, insieme a una rete molto ampia di partenariato, tra cui in primis il Comune di Lecco, grazie al sostegno di Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lions Club Lecco e Fondazione Enrico Scola.