Giovani, territorio e creatività: Living Land lancia tre bandi estivi tra musei e palcoscenici

Tre percorsi gratuiti tra giugno e ottobre a Lecco, Merate e Bellano per ragazzi dai 16 ai 27 anni

Le esperienze prevedono buoni acquisto o compensi economici proporzionati al monte ore. Candidature fino al 6 giugno

LECCO – Un’occasione per mettersi in gioco, imparare e avvicinarsi al mondo del lavoro, ma anche per scoprire il territorio attraverso la cultura, il teatro e il turismo. È lo spirito che anima i tre nuovi bandi “Giovani Competenti”, promossi dal progetto Living Land in collaborazione con i Comuni degli Ambiti Territoriali di Bellano, Lecco e Merate.

Dal 13 maggio 2025 sono ufficialmente aperte le candidature per tre percorsi estivi rivolti a ragazze e ragazzi tra i 16 e i 27 anni, pensati per offrire un’esperienza formativa concreta e coinvolgente nei mesi estivi. I bandi – tutti gratuiti – fanno parte del progetto regionale “La Lombardia è dei giovani 2024”, realizzato con ANCI Lombardia e finanziato da Regione Lombardia.

Uno dei percorsi cardine è Giovani Competenti nei Musei e negli Uffici Turistici, dedicato a giovani dai 17 ai 27 anni. L’iniziativa punta a coinvolgere i partecipanti in attività di accoglienza, supporto alle visite e promozione culturale in diverse località del territorio: Bellano, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Dervio, Esino Lario, Galbiate, Mandello del Lario e Margno. L’esperienza si articolerà tra giugno e ottobre 2025, con modalità flessibili a seconda dell’ente ospitante. Ai partecipanti sarà riconosciuto un compenso proporzionale alle ore svolte. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 maggio.

Per i più giovani – tra i 16 e i 20 anni – il progetto Giovani Competenti Junior nel Teatro propone un laboratorio intensivo a Lecco, in programma dal 9 al 27 giugno. Sotto la guida di un attore professionista, i ragazzi potranno sperimentare tecniche teatrali e mettere in scena uno spettacolo conclusivo aperto al pubblico. Un modo per sviluppare capacità espressive e di lavoro di gruppo, oltre che un’occasione per avvicinarsi al linguaggio del teatro. “L’arte scenica è un veicolo straordinario per conoscersi e scoprire gli altri”, sottolineano gli organizzatori. Al termine del percorso verranno assegnati buoni acquisto del valore di 200 euro. Iscrizioni entro il 26 maggio.

Terzo e ultimo bando in ordine cronologico è il laboratorio teatrale a Montevecchia, organizzato in collaborazione con l’associazione Piccoli Idilli. Anche in questo caso il filo conduttore è il teatro, ma con un focus particolare sui temi dell’incontro, della conoscenza dell’altro e del territorio. Il percorso è pensato per giovani tra i 16 e i 23 anni e si terrà dal 16 al 27 giugno, con spettacolo finale aperto alla cittadinanza. Come per il laboratorio di Lecco, è previsto un riconoscimento in buoni acquisto da 200 euro. Le candidature sono aperte fino al 6 giugno.

Per informazioni e per partecipare, è possibile visitare il sito www.livingland.info o contattare il numero +39 335 7502021. Tre bandi, tre modi per rendere l’estate un’occasione di crescita.