Giovanni Cattaneo: “Sinergia tra istituzioni per valorizzare i Piani d’Erna”

L’intervento dell’assessore Cattaneo, dopo l’evento “Lecco – Ama la Montagna” che ieri ha ospitato l’ottava tappa del progetto “Cuori Olimpici”

I Piani d’Erna si confermano fulcro dello sviluppo sostenibile del territorio lecchese

LECCO – Ai Piani d’Erna si è respirata una combinazione di entusiasmo, attenzione e lavoro concreto per il futuro del territorio. Ieri, l’assessore Giovanni Cattaneo (Sviluppo economico, Lago-Montagna, Turismo ed Eventi) ha partecipato all’appuntamento “Lecco – Ama la Montagna”, che ha ospitato l’ottava tappa del progetto “Cuori Olimpici”. L’iniziativa è volta ad accompagnare cittadini e territori verso le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. L’assessore ha fatto il punto sui lavori in corso e sulle prospettive della “piattaforma” montana lecchese, come l’ha definita lui stesso.

“Due elementi significativi emergono dalla giornata di ieri – ha spiegato Cattaneo – Il primo riguarda l’attenzione che stiamo riuscendo a riportare sui Piani d’Erna, grazie alla collaborazione tra Comune, Regione e Provincia (istituzioni tutte presenti ieri con i rispettivi rappresentanti, ndr). Lo sviluppo dei Piani passa inevitabilmente da questa sinergia tra istituzioni e soggetti locali”.

L’altro elemento riguarda le opportunità culturali e sportive: “Abbiamo avuto conferma che un mix tra proposte outdoor e iniziative artistiche e culturali valorizza enormemente il territorio”, ha aggiunto l’assessore. La giornata di ieri ha visto la partecipazione di artisti come Lilac Will, band romana di folk originale, e Rachel Croft, artista britannica, insieme a professionisti e appassionati della montagna che hanno guidato attività all’aperto. L’iniziativa ha incluso anche percorsi inclusivi, con il supporto del Cai Bergamo per persone disabili portate in quota grazie alle joelette, carrozzine monoposto a ruota singola che permettono a persone con disabilità motorie di fare escursioni in natura con l’aiuto di accompagnatori, iniziativa che già da tempo propone i Falchi di Lecco insieme alla cooperativa La Goccia. “I Piani d’Erna si confermano eccellenti anche dal punto di vista dell’accessibilità”, ha sottolineato Cattaneo.

Piani d’Erna che in questi giorni sono interessato da lavori di manutenzione. Sono in corso infatti interventi su alcuni accessi principali, tra cui la strada che dall’arrivo della funivia conduce al Rifugio Marchett, compresa la rampa verso il Bar Milani e la sistemazione del sentiero che porta al Pizzo d’Erna, dove si trova la croce. “Ieri abbiamo dovuto un po’ mimetizzare il cantiere – ha spiegato l’assessore – i lavori sono in corso anche se il meteo negli ultimi giorni non ha agevolato l’avanzamento, ma prevediamo di completare gli interventi in circa dieci giorni”.

Un altro passo importante riguarda il rinnovo delle stazioni di partenza e arrivo della funivia: tra le nove ditte partecipanti al bando, è stata individuata quella vincitrice della gara d’appalto. La convocazione ufficiale è prevista per metà settembre, per definire il cronoprogramma dei lavori. “Non abbiamo ancora ufficializzato il nome dell’azienda perché rimane un passaggio burocratico da completare”, ha precisato Cattaneo.

L’assessore infine ha evidenziato: “I Piani d’Erna rappresentano un laboratorio di sviluppo sostenibile e inclusivo, capace di unire turismo, sport e cultura, offrendo esperienze accessibili a tutti e prospettive concrete per la valorizzazione economica del territorio”.