‘Gita’ in bici di 1400 km per nonno e nipote, da Lecco a Matera

I Protagonisti sono Pasquale 69 anni e Gabriele 18

“Faremo 23 tappe per godere dei paesaggi e del buon cibo. Non abbiamo fretta. Ci siamo voluti prendere il giusto tempo”

LECCO – Una pedalata di 1400 km con partenza da Lecco, Malavedo per la precisione, e arrivo a Matera. Protagonisti di questa vacanza sui pedali sono nonno Pasquale Larosa, 69 anni e il nipote Gabriele, 18.

La partenza è fissata per venerdì 18 Giugno con prima tappa a Grumello del Monte, quindi Bedizzole, Verona arrivando a guadagnare la Riviera Adriatica e poi giù fino a Matera per un totale di 23 tappe e circa 1400 chilometri.

“Non abbiamo fretta – spiega Pasquale – Ci siamo voluti prendere il giusto tempo, anche perché quando Gabriele mi ha proposto questa ‘gita’, sono stato chiaro: va bene, ma non pensare di fare una tirata senza godere dei paesaggi, del buon cibo e senza fare qualche visita ai luoghi di interesse”, sorride.

E così, Gabriele ha progettato in modo certosino tutte le tappe, con tanto di elenco dei punti di interesse da visitare, piazzando un giorno di riposo ogni 4-5 di pedalata per ‘tirare il fiato’. “Ha fatto un lavoro eccezionale e non vediamo l’ora di partire”, dichiara il nonno.

Un’idea senza particolari motivazioni, ma solo per la voglia di pedalare e fare una vacanza davvero singolare all’insegna della mobilità dolce. Certo, servono gambe e fiato, come ricorda Pasquale, 70 anni il prossimo Dicembre: “Non sono nuovo a vacanze di questo tipo, ma io ho quasi 70 anni, mentre mio nipote ne ha 18 e viaggia come un treno. Da parte mia tra camminate in montagna e giri in bici posso dire che l’allenamento non manca, ma la differenza d’età non è colmabile”, scherza ridendo.

Tra l’altro niente e-bike, ma due normalissime mountain bike o, come ormai si usa dire per distinguerle da quelle elettriche, due bici muscolari e relativi borsoni con tutto il necessario per affrontare la lunga vacanza sui pedali.

Andata in biciletta e ritorno in treno e per chi vorrà seguire l’avventura di Pasquale e Gabriele non dovrà far altro che visitare il profilo Instragram: https://www.instagram.com/gabrix_the_explorer/?hl=it

Mentre al rientro Gabriele racconterà la lunga pedalata sul suo blog: https://mtbtravel.webnode.it/

A noi non resta che augure un in bocca al lupo e… buona pedalata!