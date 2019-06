Prima dell’ultima esibizione la pioggia ha costretto gli organizzatori a sospendere l’evento

Luca Dossi: “Davvero un peccato. L’ipotesi più plausibile è quella di ripetere la finale”

LECCO – Atto finale del Giugarock, ieri sera, sabato, in piazza Garibaldi con le quattro band finaliste sul palco per conquistare l’edizione 2019 della manifestazione musicale, che ormai da qualche anno porta sui palchi della provincia band emergenti del territorio.

Numeroso il pubblico che ieri sera si è accomodato in piazza Garibaldi per assistere alla finale aperta dall’esibizione di Amerigo Gavazzi. Alle 21.30 è toccato agli Over The Wall quindi spazio all’ospite, Pier Frau.

Quindi gara che è ricominciata alle 22.20 circa con Noccioman, poi, quando sul palco si stavano per presentare gli ultimi finalisti: i The Seewer, gruppo Metal Rock erbese, ecco la pioggia che ha iniziato a scendere insistente, costringendo gli organizzatori a sospendere la finale.

“Purtroppo il maltempo ci ha messo lo zampino proprio all’ultimo, davvero un peccato vista anche l’affluenza di pubblico – spiega Luca Dossi tra gli ideatori della manifestazione – Adesso stiamo valutando il da farsi. La giuria ha già giudicato le tre esibizioni, ma a questo punto è impensabile riproporre la finale per una sola esibizione. Quindi, l’ipotesi più plausibile è quella di ripetere la finale riproponendo le quattro esibizioni. Ancora nulla è stato deciso – tiene a precisare Dossi – Ci stiamo lavorando, anche perché un’eventuale bis dovrà essere inserito all’interno di un’altra manifestazione, anche per una questione di costi. Vedremo come gestire il tutto, Vi faremo sapere”.

C’è ancora da attendere quindi per conoscere il vincitore dell’edizione 2019 del Giugarock, ma anche per scoprire a chi, la Giuria, assegnerà i premi “Miglior Voce”, “Miglior Musicista” e il “Premio della Critica”.