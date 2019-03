Il rapper e il cantautore si esibiranno il 15 giugno in piazza a Lecco.

Prossimo appuntamento sabato 6 aprile all’Isla de Tortuga.

BALLABIO – L’edizione 2019 del Giugarock ha già i nomi dei primi due finalisti, il rapper Noccioman e Amerigo Gavazzi, cantautore oggionese. I due cantanti hanno staccato il biglietto per la finale del prossimo 15 giugno nella prima tappa dell’evento, svoltasi alla Clavicola di Ballabio.

Il solito pubblico numeroso ha potuto assistere all’esibizione di quattro artisti. Oltre ai sopracitati Noccioman e Gavazzi, sono saliti sul palco anche l’erbese Fabio Colombo e il rapper lecchese Blan1. Dopo le esibizioni è stato il turno delle votazioni, affidate metà al pubblico e l’altra metà alla giuria tecnica composta dallo showman Dario Polvara, dal tecnico del suono Paolo Redaelli, dal chitarrista Simone Goretti e da Luca Dossi, organizzatore dell’evento.

L’idolo di casa Noccioman ha approfittato del pubblico amico per chiudere la serata in testa con un buon 32% dei voti, seguito da Amerigo Gavazzi al 275%. Terzo posto, primo degli eliminati, per Fabio Colombo e ultimo per Blan1.

“Bella serata all’insegna della musica nostrana. Il contest è partito presentando la serata per solisti. Quattro le proposte selezionate dall’organizzazione: due rapper alla seconda partecipazione, all’esordio invece un cantautore Amerigo Gavazzi e un pop singer Fabio Colombo che si è esibito in Inglese – dichiara Luca Dossi – le proposte, ampiamente eterogenee per generi, tecniche e contenuti, sono comunque piaciute al numeroso pubblico presenti nel noto locale Ballabiese.”

Il secondo e ultimo appuntamento si svolgerà sabato 6 aprile nel locale “Isla de tortuga” di Garlate.