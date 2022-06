Ripartenza coi botti per LTM: domenica 26 giugno

la Festa del Lago e lo spettacolo pirotenico

“Nonostante la pandemia l’associazione non si è mai fermata e adesso siamo pronti a ripartire con qualche novità e il solito entusiasmo”

LECCO – Giuseppe Fusi è stato riconfermato per altri tre anni alla guida di LTM (Lecchese Turismo Manifestazioni) realtà associativa che ha come obiettivo quello di promuovere il territorio lecchese attraverso numerose iniziative culturali, ricreative, sociali, artistiche e sportive. Tra le principali ricordiamo il Carnevalone, la Festa di Capodanno in piazza e la Camminata Manzionana.

Dopo il rinnovo del Direttivo che ha visto la riconferma di tutti i membri, nulla è cambiato anche per il ruolo di presidente affidato nuovamente a Giuseppe Fusi, mentre come suo vice è stato confermato Alfredo Rusconi. I consiglieri sono: Simona Redaelli, Daniele Minussi, Alfredo Polvara, Renato Milani, Mario Fumagalli, Oscar Disetti, Giuseppe Flavoni e Maurizio Briacca. Revisore dei conti Sefora Crippa.

“Il mio primo mandato alla guida di LTM è stato limitato dalla pandemia che, come moltissime altre realtà associative e di promozione turistica, è stata costretta a rallentare ma non a fermarsi del tutto – dichiara il presidente Fusi – Infatti, alcune iniziative di solidarietà sono state portate avanti con maggior impegno e dedizione proprio a fronte del momento difficile che abbiamo vissuto per quasi due anni. Oggi siamo pronti a ripartire con l’entusiasmo di sempre”.

In calendario tra pochi giorni la Festa del Lago con lo spettacolo pirotecnico in programma per la sera di domenica 26 giugno, affidato alla padovana “La Pirolux” di Luciano Gardin società di antica tradizione.

“Ho ereditato questa professione da mio padre e prima di lui la fondò mio nonno – spiega lo stesso Gardin – Si tratta di un lavoro che richiede molta passione e tanto sentimento. Certo non si lavora per nulla, ma la moneta più preziosa con cui vengo ripagato è l’applauso del pubblico durante e al termine degli spettacoli. La collaborazione con Lecco risale a più di trent’anni fa. Siamo tornati con la voglia di fare bene e di regalare un grande spettacolo pirotecnico che il lago rende ancor più magico e coinvolgente perchè i fuochi si rispecchiano nell’acqua. Inoltre ci permette di sfruttare anche i fuochi d’artificio che dal basso salgono verso l’alto realizzando giochi magnifici”.

“L’appuntamento di domenica – prosegue Fusi – vede alla regia LTM in collaborazione con il comune di Lecco e diversi partner privati che vogliamo ringraziare pubblicamente. Questo è uno degli eventi targati LTM proposti quest’anno con l’introduzione di una novità assoluta: la Festa del 15 di Agosto. Per l’occasione verrà allestito un mini luna park, ci sarà lo street food e la sera gran finale con lo spettacolo delle fontane danzanti”.

Un calendario che si infittisce quindi, nel quale non mancheranno a luglio la Notte Bianca, ad ottobre la Camminata Manzoniana e, se tutto verrà confermato, la festa di Capodanno.

“Riuscitissima – aggiunge il presidente Fusi prima di concludere – l’iniziativa ‘Estate in villa’ che stiamo realizzando insieme al comune di Molteno nel parco di Villa Rosa. Il lavoro che LTM svolge attraverso l’organizzazione di eventi ed iniziative ha come obiettivo quello di promuovere il territorio e animare la città di Lecco, redendola più attrattiva, viva e vivace, con l’auspicio di fare cosa gradita ai lecchesi e non solo”.