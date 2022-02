Glaucoma, screening visivo gratuito grazie all’Unione Ciechi

In occasione della settimana mondiale del glaucoma, screening gratuito alla clinica Talamoni

L’iniziativa dell’Unione Ciechi e Ipovedenti insieme all’AIPB. “Diagnosticare per tempo la malattia è importante”

LECCO – E’ l’Unione Ciechi e Ipovedenti della provincia di Lecco ad informare i cittadini del territorio lecchese sull’opportunità di poter usufruire di uno screening visivo per la ricerca del glaucoma in occasione della settimana mondiale 2022 dello stesso, a marzo.

Lo screening oculistico gratuito è promosso dalle stessa associazione che ha tra gli scopi statutari quello della sensibilizzazione e dell‘azione di prevenzione della salute visiva, in collaborazione con la I.A.P.B. (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) e per l’occasione, con la Casa di Cura “Beato Luigi Talamoni” e grazie alla disponibilità del dr. Sandro Vergani.

“Alcune malattie oculari, se diagnosticate in tempo, si possono curare o tenere monitorate: in tal modo la convivenza è più semplice, da accettare anche nella vita di tutti i giorni – spiegano dall’associazione lecchese – A partire dai 45 anni d’età, si è maggiormente a rischio rispetto ad alcuni problemi, che riguardano la funzione visiva ed è bene non trascurare anche il più piccolo sintomo o manifestazione, che sono spesso campanelli d’allarme”.

Le visite si effettueranno durante la settimana mondiale del glaucoma 2022 e precisamente domenica 6 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e sabato 12 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 a Lecco presso la Clinica Casa di Cura “Beato Talamoni” in via San Nicolò 12.

Chi fosse interessato, siccome è indispensabile la prenotazione, deve chiamare per motivi organizzativi unicamente l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Lecco negli orari d’apertura d’ufficio (lunedì, martedì, giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e mercoledì, venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00) al numero 0341284328.

In tale occasione verranno fornite tutte le informazioni necessarie per l’appuntamento.

“Il glaucoma è una patologia oculare, assai diffusa, da non sottovalutare – aggiungono – perché, assumendo comportamenti corretti e programmando visite oculistiche periodiche, si può diagnosticare e tenere sotto controllo. Infatti, il glaucoma, che è causato principalmente dall’aumento della pressione interna dell’occhio, è definito il killer silenzioso della vista: il più delle volte, in modo subdolo, crea grossi problemi e nel tempo può portare alla riduzione sia dell’acuità visiva, misurata in decimi, sia del restringimento del campo visivo. Quest’ultimo consiste nello spazio che si percepisce con la coda dell’occhio, fissando un punto sulla parete di fronte”.

“La vista – concludono dall’associazione – è un bene prezioso e tocca a ciascuno di noi, prenderne consapevolezza e fare tutto il possibile per salvaguardarla, così da evitare danni irreversibili.