Gli Alpini di Maggianico festeggiano Giacomo Pattarini: 90 anni di impegno e memoria

Il festeggiamento si è svolto oggi nel pomeriggio alla RSA Airoldi e Muzzi di Lecco

LECCO – Un compleanno speciale, celebrato con il calore di una comunità che non dimentica i propri punti di riferimento. Ieri, presso la RSA Airoldi e Muzzi di Lecco, si è svolto il festeggiamento per il 90° compleanno di Giacomo Pattarini, figura storica del Gruppo Alpini MonteMagnodeno Maggianico e Chiuso, da sempre considerato una colonna del sodalizio.

A volere e organizzare la sorpresa è stato lo stesso Gruppo Alpini MonteMagnodeno, guidato dal capogruppo Luigi G. Galli, che ha scelto di rendere omaggio a Giacomo, socio alpino e “vecio” del gruppo, con un pomeriggio pensato per lui e per gli ospiti della struttura. Un gesto che va oltre la semplice ricorrenza anagrafica e che racconta un legame costruito negli anni, fatto di presenza, impegno e condivisione.

L’atmosfera nel salone della RSA è stata allegra e partecipata, animata dalla musica e dai canti di Gabriele Bolis e dei suoi amici, che con la loro bravura e simpatia hanno coinvolto non solo il festeggiato ma anche i numerosi presenti. Un clima di festa autentica, capace di trasformare un compleanno in un momento collettivo di vicinanza e riconoscenza.

La celebrazione, fortemente voluta dagli Alpini del MonteMagnodeno, è stata letta dagli stessi organizzatori come una dimostrazione sincera di amicizia e affetto verso Giacomo Pattarini, riconosciuto come punto di riferimento costante per il gruppo. Parole che trovano sintesi nel messaggio dedicato al festeggiato: “Grazie Giacomo per il tuo impegno e la tua dedizione al Gruppo, il tuo lavoro e i tuoi sforzi instancabili hanno segnato una traccia come sentieri di montagna che grazie a te ora percorriamo tutti”.

Il pomeriggio è trascorso rapidamente e si è chiuso con una promessa: tornare a festeggiare insieme anche l’anno prossimo. A restare, più di ogni altra cosa, è la serenità e l’affetto che hanno accompagnato l’intera giornata, testimonianza di come, a ogni età, la vita e le relazioni costruite nel tempo meritino di essere celebrate. A Giacomo Pattarini è arrivato infine l’augurio corale di buon compleanno da parte di tutto il Gruppo Alpini MonteMagnodeno Maggianico e Chiuso, firmato dal capogruppo Galli G. Luigi.