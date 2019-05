Gli alpini lecchesi sfilano a Milano: grande festa per il centenario

Tempo di lettura: 5 minuti

Oltre un migliaio da Lecco alla 92esima Adunata Nazionale

“Un cuore alpino che batte da cento anni”

MILANO – Tanti, tantissimi, oltre 500 mila ‘penne nere’ provenienti da tutta Italia hanno raggiunto Milano per la grande adunata nel capoluogo lombardo: è una domenica di grande festa quella che si è compiuta all’ombra della Madonnina, la 92esima adunata che cade nel centenario dalla nascita degli Alpini, fondati nel 1919.

“Cento anni di coraggio e impegno” come recita lo striscione portato alla testa della parata iniziata dalle 9 delle mattina e che è proseguita fino a sera con la sfilata di tutti i partecipanti a partire dalla Fanfara e i reparti alpini di formazione, i decorati e

gli invalidi, e via via tutte le sezioni delle regioni italiane, a partire dal Sud Italia con la Sicilia, per arrivare al centro e il Nord Italia, con la Lombardia e Milano, città ospitante, ultima a sfilare nel centro della città.

Da Porta Venezia, il corteo ha raggiunto Piazza del Duomo per poi giungere fino al Castello Sforzesco.

Gli Alpini lecchesi

Un appuntamento che anche gli alpini lecchesi non potevano mancare: oltre un migliaio e quasi tutti i 71 gagliardetti dei gruppi Ana della provincia di Lecco hanno marciato insieme a molti sindaci del territorio. “Un cuore alpino che batte da cento anni” recitava lo striscione che ha aperto al loro parata.

Diversi di loro hanno raggiunto Milano in treno, altri in auto o con pullman organizzati dai singoli gruppi. Trenord ha fatto sapere che 250 mila viaggiatori, per tutto il weekend, si sono spostati in treno verso l’Adunata Nazionale degli Alpini a Milano.

Il presidente Magni: “Un’emozione fortissima”

“E’ una bellissima adunata e tanta è l’emozione di festeggiare il nostro centenario a Milano – ha commentato il presidente provinciale di Ana Lecco, Marco Magni – siamo in tantissimi e vedere così’ tanti cappelli alpini in piazza del Duomo è qualcosa che ci resterà impresso nella mente. Oggi ricordiamo quello che i nostri ‘vecchi’ hanno fatto e abbiamo il dovere di portare avanti il loro ricordo e il loro esempio”.

Gli alpini lecchesi hanno aspettato per tutto il giorno il grande momento e quando allo scoccare le 19, preceduti dalla sezione Valtellina e Colico, hanno fatto il loro passaggio in piazza del Duomo, accompagnati dalla Banda di Esino, dal Coro Grigna e dai Picet del Grenta.

Ecco una carrellata fotografica della giornata e dei gruppi partecipanti. (con un ringraziamento speciale a Giovanni Zucchi di ANA Mandello e Stefano di ANA Lecco)

Il gruppo Bartesate insieme ai sindaci di Colle Brianza e Santa Maria Hoe

LA GALLERIA FOTOGRAFICA