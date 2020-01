“Amici di Germanedo”, sostegno per una nuova fontana a Villa Eremo

Su Facebook il progetto per una nuova fontana

Trasformare la vasca in cemento in un’area polifunzionale

LECCO – Nei giorni scorsi, sui social, sono stati pubblicati alcuni rendering del parco di Villa Eremo, a Germanedo, con una splendida fontana al posto della vasca tonda di cemento che oggi si presenta ai cittadini al centro del giardino pubblico accanto all’ospedale. Si tratta di un’idea del gruppo “Amici di Germanedo” che ormai da qualche tempo si batte per la riqualificazione e la conservazione di alcuni angoli caratteristici del rione.

“Dal 2017 l’attenzione di questo gruppo è focalizzata, oltre che sull’area dell’ex cimitero e la via che costeggia a Nord il parco di Villa Eremo, soprattutto sulla fontana che si trova al centro del giardino stesso – si legge su Facebook -. Il progetto ha come obiettivo la sistemazione dell’attuale vasca in cemento, ormai da anni non funzionante. L’idea è quella di trasformarla in un’area ‘polifunzionale’ che, oltre a essere una fontana con giochi d’acqua, possa ospitare al suo interno serate danzanti o musicali”.

Il gruppo, forte di un impegno civico volto alla valorizzazione del rione, ha studiato alcuni progetti senza però trovare alcun seguito da parte degli enti locali: “Rendiamo pubblico questo nostro progetto – si conclude nel post – sperando che qualche imprenditore locale o qualche privato possa darci ascolto e soprattutto un concreto sostegno”.