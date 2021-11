Gli Amici di Lecco accendono il Natale: c’è aria di festa in centro città

Luci su Lecco 2021 torna con la seconda edizione

LECCO – Dopo un anno difficile sono tornate a splendere le “Luci su Lecco”. Grazie all’associazione Amici di Lecco è tornata, con la seconda edizione, l’iniziativa che vuole regalare un Natale sempre più bello alla città e ai lecchesi. Tante le mani che, tutte assieme, hanno schiacciato il bottone che ha dato il via ai giochi di luci e alle proiezioni sui palazzi del centro che tanto piacciono ai piccini ma anche ai più grandi.

Impossibile non tornare col pensiero all’anno scorso, quando eravamo tutti chiusi in casa, quelle mani che hanno schiacciato il bottone sono il simbolo dell’unione che ci ha visti affrontare la pandemia. Oggi, però, si respira un’aria diversa, c’è tanta voglia di spensieratezza e serenità, c’è tanta voglia di riaccendere le… Luci su Lecco.

“Un regalo alla città per ridare luce, entusiasmo e vita in queste feste natalizie – ha detto il presidente dell’associazione Antonio Peccati -. Vedere i bambini con il naso per aria insieme alle loro famiglie a guardare come siamo riusciti ad accendere la città, è per noi un orgoglio e credo anche una soddisfazione per tutti i lecchesi”.

Quest’anno, oltre alle splendide luci in piazza XX Settembre, gli Amici di Lecco hanno voluto fare qualcosa in più illuminando a tema via Roma, via Cavour, piazza Diaz e piazza Manzoni con dediche speciali ad Alessandro Manzoni e ai suoi Promessi Sposi, a Dante Alighieri e alla Divina Commedia e allo Schiaccianoci.

Tutti con lo sguardo in aria e il telefonino in mano per scattare una fotografia al bellissimo spettacolo o farsi un selfie in una calda atmosfera di festa che tanto l’anno scorso era mancata…

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è organizzata da Amici di Lecco, un’associazione composta da imprenditori uniti dal desiderio di impegnarsi per rendere la città sempre più attrattiva e speciale: oltre al presidente Antonio Peccati ne fanno parte anche Eufrasio Anghileri, Antonio Bartesaghi, Andrea Beri, Maria Bonaiti, Natale Castagna, Giovanni Cogliati, Luigi Colombo, Ercole Crippa, Maria Grazia Dell’Oro, Stefano Fiocchi, Mario Invernizzi, Ausilia Irace, Daniele Nava, Alberto Pedretti, Lorenzo Riva, Rodolfo Riva, Antonio Tirelli, Paolo Valassi.

“Luci su Lecco” gode del patrocinio e contributo della Camera di Commercio di Como-Lecco e del patrocinio del Comune di Lecco (che sostiene anche le spese legate al consumo di elettricità). I main sponsor sono: Acel Energie, Linee Lecco e Bper. A contribuire in veste di sponsor sono anche Caffè Commercio, Il Caffè/Al Quattro, Lek Bistrot Contemporaneo, Ottica Marchetti/Solo Sole, Wine Bar & Restaurant Frigerio, Confcommercio Lecco; Rusconi Macelleria, Tabaccheria Corti, Bottega del Maiale, Yoku, McDonalds; Buzzi Polleria, Castelletti, Caffè Unione, Gioielleria Regondi, Merceria Chiesa, Ottica Paramatti, Pasticceria Pontiggia Lecco, Aglaia, Complici, Zuiki, Caseri, Pinguino Gelateria, Roma Tre. Del progetto “Luci sul Lecco” fanno parte, oltre alle proiezioni, anche le luminarie accese in città.

