Gli asinelli di Brogno, mascotte di Rancio nel periodo del lockdown

I dieci asinelli hanno allietato le brevi passeggiate degli abitanti del rione

Gli animali, tra poco, saliranno all’Alpe di Desio nel comune di Cremeno

LECCO – Sono diventati le mascotte di Brogno, la piccola località del rione di Rancio. Si tratta di una decina di asinelli che, in questi mesi di reclusione, hanno fatto la gioia di tanti bambini del rione.

Gli asinelli sono dell’Azienda agricola Milani Nicola di Lecco e hanno svernato nel grande prato a Brogno. Poco distante l’azienda agricola ha altri asini, cavalli e una cinquantina di capre, oltre ai cavalli che Nicola porta ogni anno a pascolare nel prato di fronte al centro commerciale Le Piazze, in corso Carlo Alberto, a Lecco.

In questi giorni di lockdown dove le passeggiate erano confinate in un raggio ristretto intorno a casa, gli asinelli sono diventati una piccola attrazione e tutti gli abitanti del rione si sono affezionati. Le mascotte di Brogno, però, resteranno a Rancio ancora per poco perché in vista dell’estate saliranno al fresco dell’Alpe di Desio, nel comune di Cremeno.