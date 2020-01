Gli operatori del turismo si incontrano, nasce la Borsa Locale del Turismo Lariano

Matching B2B per creare il catalogo dell’offerta de ‘Le Vie del Viandante’

“Un’occasione unica di sperimentare la collaborazione fra imprese nelle attività di incoming”

LECCO – Il coinvolgimento delle imprese per ‘trasformare belle idee e proposte in offerte concrete per il mercato turistico’. Questo il senso della Borsa Locale del Turismo Lariano (BLTL), presentata mercoledì mattina in Comune a Lecco dal presidente della rete di imprese Montagne del Lago di Como e dalla marketing manager Silvia Strada.

Cos’è la BLTL

Si tratta, come spiegato, di un evento organizzato dalla rete imprese Montagne del Lago di Como all’interno del progetto europeo ‘Le vie del Viandante 2.0’ di cui il Comune di Lecco è ente capofila. La Borsa Locale del Turismo Lariano si terrà lunedì prossimo, 20 gennaio, presso l’NH Hotel di Lecco: un incontro fra gli operatori del turismo intesi in senso ampio (ricettività, ristorazione, commercio, servizi ecc…) e gli aggregatori dell’offerta turistica (reti di imprese, tour operator locali). “I primi – ha spiegato Silvia Strada – svolgeranno la funzione di ‘seller’, ovvero parteciperanno per presentare ai secondi, i ‘buyer’, la propria attività e le proprie offerte. Il tutto secondo una formula speed date, ovvero un incontro veloce di 10 minuti il cui obiettivo sarà conoscersi si persona e scambiarsi alcune informazioni di dettaglio”.

L’incontro il 20 gennaio all’NH Hotel

All’evento parteciperanno 212 imprese e otto agenzie di viaggio del territorio (Gruppo Legnone Tours, Rusconi Viaggi, Rigamonti Viaggi, Lake Como Food Tours, Quo Gentium Travel, Agenzia Nuove Mete e Agenzia Terre di Confine). “La finestra per iscriversi – ha spiegato il presidente Gianola – si è chiusa lo scorso 20 dicembre dopo un’ampia promozione che ha interessato circa 3000 aziende distribuite lungo tutto il tracciato de Le Vie del Viandante. In totale avremo 474 appuntamenti B2B tra buyer e seller. La partecipazione, lo ricordiamo, è gratuita grazie al contributo del programma europeo Interreg Italia-Svizzera, si tratta dunque di un’occasione unica per sperimentare senza costi la collaborazione fra imprese nelle attività di incoming”.

“Abbiamo accolto volentieri questa sfida – ha proseguito – perché è il completamento di un lungo percorso che la nostra rete, che conta 160 imprese, ha compiuto in 4 anni di attività. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di portare le micro e piccole aziende del turismo nei mercati nazionali e internazionali: ora, grazie alla collaborazione con gli Enti pubblici e i tour operator locali dell’incoming, questo obiettivo diventa realtà”.

Il catalogo confidenziale dell’offerta

Ogni partecipanti alla BLTL avrà diritto ad essere inserito nel catalogo confidenziale dell’offerta. “Si tratta – ha spiegato Strada – di un catalogo destinato in via riservata a tutti gli intermediari del turismo nazionale ed esteri in cui oltre alla propria offerta saranno forniti dati di dettaglio sui costi dei servizi. Il catalogo sarà distribuito attraverso un programma di promo-commercializzazione organizzato dalle reti di imprese in collaborazione con il capofila del progetto, il Comune di Lecco, nel corso degli anni 2020-2021. Il primo appuntamento in programma è la B.I.T. di Milano che si terrà a febbraio”.

Le Vie del Viandante

Le Vie del Viandante sono un grande itinerario internazionale di Trekking che conduce dal passo del San Bernardino in Svizzera al centro di Milano. Ne fanno parte tra gli altri: il Sentiero di Leonardo, la via San Bernardino, la via Francisca e il Sentiero del Viandante.

Il vicesindaco Bonacina: “Promuovere il turismo anche attraverso gli operatori privati”

Alla presentazione dell’evento era presente anche il vicesindaco Francesca Bonacina, assessore al Tursimo: “La promozione del turismo deve passare anche nel nostro territorio attraverso gli operatori privati e la promo-commercializzazione di questa iniziativa è fondamentale per raggiungere l’obiettivo. Grazie alla rete di imprese Montagne del Lago di Como per aver portato in città questo evento che sono certa sarà occasione importante per il territorio”.