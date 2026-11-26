Completata l’installazione di un sistema di antenne per superare le barriere strutturali dei due edifici

Il sottosegretario Butti: “Un esempio concreto di come l’innovazione tecnologica possa generare valore per il territorio”

LECCO – E’ stata presentata ieri, 25 novembre, la nuova infrastruttura Indoor DAS (Distributed Antenna System) realizzato da INWIT negli ospedali di Lecco e Merate. Tecnicamente si tratta di un sistema di antenne (ben 151 a cui si affianca una stanza dedicata ai server) che consente il servizio di connettività in tutte le aree dei due ospedali.

“La nostra infrastruttura può ospitare tutti gli operatorie questo è molto importante perché la densità di traffico che ha un ospedale richiede infrastrutture specifiche – ha detto Lucio Golinelli, chief smart infrastructure officier di INWIT -. Al momento il servizio di connettività è attivo su rete Fastweb, Vodafone e Tim e consentirà a pazienti, personale sanitario, visitatori e, più in generale, agli utenti della struttura ospedaliera di beneficiare di una copertura mobile più stabile e performante. Oltre alla possibilità di trasporto dati in maniera consistente, si tratta di una tecnologia che può avere una miriade di sviluppi”.

“Si tratta di un grosso passo avanti – ha commentato il direttore generale dell’Asst di Lecco Marco Trivelli -. Stiamo parlando di due strutture, quelle di Lecco e Merate, che in modo nativo presentavano ostacoli nella possibilità di comunicazione: un terzo del Manzoni si sviluppa in ambienti sotterranei, mentre il Mandic si sviluppa su un’area più distribuita. Si tratta di una rete che, ovviamente, non interferisce con le nostre apparecchiature. Un’infrastruttura che migliora l’efficienza organizzativa e pone le basi per una sanità sempre più moderna e vicina alle persone. Ora spingeremo per chiedere l’adesione anche del terzo grande operatore telefonico che al momento manca”.

Anche il direttore generale di ATS Brianza Paola Palmieri ha evidenziato la propria soddisfazione: “L’innovazione tecnologica e la qualità delle infrastrutture digitali rappresentano oggi elementi strategici per sostenere il sistema sanitario e la sua evoluzione. Anche investire nella connettività significa mettere il paziente al centro”.

A presentare l’ultima tappa di un percorso, avviato nel 2024, che ha coinvolto le strutture delle provincie di Como e Lecco, è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l’innovazione tecnologica Alessio Butti. All’ospedale Manzoni (struttura da 496 posti letto) sono state installate 151 antenne su 81.115 metri quadrati. Il percorso di abilitazione generale che ha riguardato le due province ha visto l’installazione di 1.215 antenne per sei strutture (Sant’Anna, Erba-Renaldi, Valduce, Villa Beretta e Merate) che contano complessivamente oltre 241.000 metri quadrati e quasi 1.600 posti letto.

“L’attivazione della nuova infrastruttura all’ospedale di Lecco rappresenta un ulteriore esempio concreto di come l’innovazione tecnologica possa generare valore per il territorio – ha commentato il Senatore Butti -. Investire in una connettività mobile multi-operatore stabile ad alte prestazioni, capace di superare i limiti strutturali degli edifici ospedalieri, significa dare agli operatori sanitari uno strumento di comunicazione certo tra reparti e permette ai pazienti di restare sempre connessi anche durante la degenza, abilitando al contempo l’integrazione tra sensoristica indossabile, intelligenza artificiale e sicurezza digitale. L’unione di queste soluzioni crea condizioni per personalizzare le cure, migliorare il monitoraggio clinico e garantire servizi sempre più fluidi, dimostrando quanto sia fondamentale accompagnare le eccellenze sanitarie con infrastrutture digitali adeguate”.

Il Senatore Butti ha concluso l’incontro con un affondo su una proposta già elaborata con alcune regioni rispetto al “dividendo dell’innovazione”: “L’idea è quella di cominciare a pensare a quanto si può risparmiare con l’innovazione digitale per liberare risorse che poi possono essere dedicate davvero alla cura delle persone. Vogliamo investire in tutto ciò che è innovazione per sgravare gli ospedali dalla grande mole di lavoro. Se noi miglioriamo l’efficienza attraverso l’innovazione possiamo fare in modo che gli ospedali tornino ad occuparsi di quello per cui sono nati: i pazienti acuti”.