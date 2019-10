Gli “Over The Wall” vincono la quarta edizione del GiugaRock

La sfida tra band e artisti ha i suoi nuovi vincitori

Sabato si è svolta la finalissima al Circolo Libero Pensiero

LECCO – In una bellissima serata di musica live, lo scorso sabato, si è conclusa la quarta edizione del Giugarock. La ‘battaglia delle band’ (e non solo) è arrivata alla sua finalissima con i quattro gruppi e artisti selezionati nelle fasi precedenti. Ad accogliere l’evento è stato il Circolo Libero Pensiero di Rancio:

“Nonostante non fossimo nella piazza Centrale di Lecco al Circolo Libero Pensiero ci siamo sentiti a casa, non avremmo potuto trovare posto migliore per terminare il nostro percorso” spiegano gli organizzatori. Le proposte in gare erano eterogenee, per questo e per l’ottima performance di tutti è stato difficile designare il vincitore”.

Determinate è stato il contributo del pubblico che ha definito la classifica dopo un equilibrato verdetto elaborato dalla pregiata giura di qualità composta prettamente da musicisti e tecnici del suono.

Sono stati gli Over the Wall, con il 33% delle preferenze, ad aggiudicarsi la quarta edizione del Giugarock. Al secondo posto il rapper Noccioman (27%) seguito da Amerigo Gavazzi (23%) e The Seewer (17%).

La giuria tecnica ha poi premiato come miglior voce Martina Greppi degli Over the Wall, miglior musicista Amerigo Gavazzi, premio della critica Noccioman.