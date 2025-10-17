Gli scout lecchesi celebrano 80 anni: “Modello educativo ancora attualissimo”

Nella sede di via Risorgimento presentato il programma dell’80° anniversario

Era il 24 novembre 1945 quando dieci ragazze pronunciarono le prime promesse a Lecco

LECCO – Gli scout a Lecco tagliano l’importante traguardo degli 80 anni. Era il 24 novembre 1945 quando, dopo una notte di preghiera in Casa Badoni, dieci ragazze pronunciarono le prime promesse a Lecco, dando vita all’Associazione Guide Italiane (AGI). Da allora di strada ne è stata fatta tanta, oggi gli scout lecchesi sono circa 500 se si contano anche quelli del gruppo di Cernusco Lombardone, costola dei gruppi di Lecco.

Nell’anniversario degli 80 anni impossibile non ricordare le figure di Albertina Negri e Tilde Galli che, subito dopo la guerra, decisero di portare anche a Lecco i valori dello scoutismo sulla scorta delle esperienze milanesi. A ricordare questo importantissimo percorso sono stati Beppe Cortona, Bianca Figini, Mariangela Fumagalli e Aldo Maggi che hanno colto l’occasione per presentare le iniziative dell’80° anniversario.

“A quei tempi, dopo le difficoltà della guerra, grazie agli scout veniva proposto un nuovo modello di vita fatto di responsabilità, servizio e dignità della persona – hanno ricordato -. Quel seme gettato tanti anni fa oggi continua a crescere e la sede scout di via Risorgimento a Lecco ne è la prova tangibile. Qui si sente ancora forte il richiamo di Albertina Negri (che con la sua casa Alber ha cresciuto 123 figli) capace di portare avanti un modello educativo che, oltre ad avere un grande valore, è ancora attualissimo”.

Un’eredità che è e continua ad essere punto di riferimento per generazioni di giovani, come ha testimoniato Pietro Radaelli, capogruppo Lecco 3: “Grazie alla proposta scout si crescono bambine e bambini più consapevoli. Nell’anno dell’80esimo il tema sarà quello della pace, tanto che è già stata attivata una raccolta fondi per Gaza. Venerdì 24 ottobre, nella sede di via Risorgimento, ci sarà la proiezione del film No Other Land a cui seguirà un dibattito con la giornalista Chiara Zappa di Mondo e Missione. Un ringraziamento va alla Cooperativa Progetto Scout per le iniziative che sta organizzando per celebrare gli 80 anni”.

Cooperativa Progetto Scout nata nel 1985 (all’atto costitutivo i soci fondatori erano 42) con l’obiettivo primario di divenire strumento utile per sollevare i Capi in servizio da problemi di carattere logistico, consentendo loro di dedicarsi più propriamente agli aspetti educativi.

Tra le iniziative già in programma ricordiamo la “Lotteria degli 80 anni”, già in vendita 25mila biglietti il cui ricavato servirà a sostenere proprio le iniziative dell’anniversario. L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà la sera del 29 novembre 2025 al Cenacolo Francescano in Lecco in occasione del concerto “Cantando con le Aquile randagie” musiche e canti della tradizione scout 1928-1946 rivisitate in chiave moderna.

Il 25 ottobre, invece, sarà la volta del Giubileo Scout per celebrare il lungo cammino scout iniziato ben 80 anni fa. Partenza all’alba dal Santuario della Vittoria a Lecco e, lungo il fiume Adda, gli scout arriveranno al santuario della “Madonna del Bosco”, dove alle ore 10.30 sarà celebrata la Santa Messa in ricordo di tutti gli scout e, in modo particolare, dei capi saliti alla Casa del Padre.

Il 16 novembre, invece, il centro della festa sarà la sede di via Risorgimento a Belledo dove, a partire dalle 14.30, ci sarà la Santa Messa celebrata da don Andrea Lotterio, a cui seguirà un momento di condivisione di ricordi con una mostra sulle persone che hanno lasciato la loro impronta in questi 80 anni, la presentazione del libro su Albertina Negri e i canti dell’epoca.

Sul sito progettoscout.org tutte le informazioni.