‘Gli sguardi che proteggono’, presentato il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2027

Un racconto per immagini che vuole mettere al centro non tanto la forza dell’Istituzione, quanto la sua presenza quotidiana al servizio della collettività

LECCO – È stato presentato anche a Lecco questa mattina, venerdì 6 novembre, il Calendario Storico dei Carabinieri 2027. A illustrarne i contenuti è stato il comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Nicola Melidonis, che ha presentato la nuova edizione di una pubblicazione ormai entrata nella tradizione, giunta quest’anno alla sua 94ª edizione.

Il tema scelto per il 2027 è “Gli sguardi che proteggono”, un racconto per immagini che vuole mettere al centro non tanto la forza dell’Istituzione, quanto la sua presenza quotidiana al servizio della collettività, fatta di attenzione, dedizione e vicinanza alle persone.

Le dodici tavole sono state realizzate con il contributo del fotografo freelance Franco Cappellari, che attraverso i suoi scatti racconta il lavoro dei Carabinieri e i volti degli uomini e delle donne impegnati nei diversi reparti e comparti di specialità dell’Arma. Uno sguardo che attraversa le tante anime dell’Istituzione, dalle Stazioni territoriali ai Nuclei Radiomobili, dal Servizio Navale alle unità cinofile, dai Carabinieri Forestali ai reparti a cavallo, fino al GIS, al RIS e agli elicotteristi.

Ad accompagnare le immagini sono i testi di tre importanti firme del giornalismo italiano. La prefazione è affidata ad Aldo Cazzullo, che ripercorre cinquant’anni di storia repubblicana attraverso alcuni dei momenti più significativi vissuti dall’Arma, dalla lotta al terrorismo al contrasto della criminalità organizzata, ricordando anche il sacrificio di tanti militari.

I testi delle tavole mensili sono invece firmati da Ferruccio De Bortoli e Bruno Vespa, che raccontano le diverse specialità dei Carabinieri, il loro ruolo nella tutela del territorio e del patrimonio culturale e ambientale, fino all’attività investigativa e agli interventi nelle situazioni più delicate.

Il Calendario Storico, che supera tradizionalmente il milione di copie, sarà disponibile anche in otto lingue straniere – inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo – oltre che in sardo e friulano.

Accanto al calendario, presentate anche le altre pubblicazioni istituzionali per il 2027. Tra queste l’Agenda, che riprende temi e storie della pubblicazione principale e che quest’anno avrà una particolare finalità solidale: i proventi delle vendite saranno devoluti all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per sostenere la ricerca e lo sviluppo delle terapie con cellule CAR-T destinate ai piccoli pazienti affetti da leucemia mieloide acuta.

Il Calendario da tavolo sarà invece dedicato al Servizio Radiomobile, con parte dei proventi destinata all’ONAOMAC, l’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma. Il Planner da tavolo contribuirà infine a sostenere l’Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli.

Un’edizione che, attraverso immagini e parole, vuole dunque raccontare il volto più umano dei Carabinieri: quello di chi ogni giorno vigila, ascolta e protegge, spesso lontano dai riflettori.