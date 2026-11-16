Gli studenti del Bertacchi a lezione di “linguaggio consapevole” con l’attivista Cathy La Torre

Un momento di confronto con gli studenti dell’Istituto Bertacchi

LECCO – Si è tenuto questa mattina al Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano l’incontro Il linguaggio consapevole con Cathy La Torre, promosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa ha riunito la comunità politecnica, le istituzioni e le studentesse e gli studenti dell’Istituto Superiore Bertacchi in una riflessione sul ruolo delle parole nella prevenzione della violenza di genere e nella costruzione di relazioni rispettose. Al centro dell’incontro, l’intervento dell’avvocata e attivista Cathy La Torre, dedicato al legame tra linguaggio, stereotipi e discriminazioni.

Nel corso della mattinata sono stati presentati il Manifesto sul linguaggio consapevole, elaborato dalle studentesse e dagli studenti dell’Istituto Bertacchi in collaborazione con l’Area Campus Life – Servizio Pari Opportunità – del Politecnico, e la Carta degli Impegni delle Università lombarde: due strumenti concreti nati da un percorso di sensibilizzazione e, ora esposti nell’atrio dell’Aula Magna del Polo di Lecco.

“Contrastare la violenza di genere significa intervenire sulle sue radici culturali, riconoscendo il peso delle parole nel definire le relazioni, rappresentare i ruoli e orientare le aspettative sulle persone. – dichiara Mara Tanelli, Delegata della Rettrice per la Diversità e l’Inclusione del Politecnico di Milano – Come Ateneo lavoriamo in modo continuativo per costruire una cultura della parità, attraverso formazione, ricerca e ascolto. L’incontro di oggi si inserisce nel programma di iniziative promosse dal Politecnico in occasione del 25 novembre, per offrire strumenti concreti di consapevolezza e prevenzione.”

“Portare questo confronto al Polo di Lecco, coinvolgendo direttamente le studentesse e gli studenti delle scuole, è particolarmente significativo. – afferma Marco Tarabini, Prorettore Delegato del Polo territoriale di Lecco – L’università ha il compito di formare competenze, ma anche senso critico, responsabilità e rispetto. Il Manifesto presentato oggi dimostra che le nuove generazioni possono essere protagoniste di quel cambiamento culturale necessario per prevenire ogni forma di violenza e discriminazione.”

L’incontro conclude il progetto finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne nel sistema universitario lombardo, che ha visto coinvolti, oltre al Polo di Lecco e all’Area Campus Life – in coordinamento – il Dipartimento di Design e il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria. La Carta degli Impegni resterà in mostra al Polo territoriale di Lecco fino al 22 novembre.