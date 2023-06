Gli studenti del Medardo Rosso protagonisti del progetto ‘Cinema con classe’

L’Istituto lecchese ha vinto il bando promosso dal MIM e dal MIC, studenti e docenti impegnati in laboratori formativi e film in preparazione

La dirigente scolastica Policastro: “Grande opportunità per i nostri studenti”

LECCO – Gli studenti del Liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco protagonisti del progetto ‘Cinema con classe – FabLab di sperimentazione audiovisiva’ finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura. Le attività degli studenti e dei docenti, portate avanti con diversi esperti del settore, sono cominciate lo scorso dicembre e proseguiranno fino alla fine di quest’anno.

Mercoledì sera, presso l’Auditorium della Casa dell’Economia di Lecco, docenti, studenti e famiglie si sono ritrovati per un primo momento di restituzione di quanto fatto fino ad ora: “Questo progetto – ha commentato la dirigente scolastica Alessandra Policastro – si è perfettamente sposato con la mission del nostro istituto, siamo grati al Ministero per avere offerto questo bando alle scuole, riconoscendo che sono fucine per i nostri ragazzi che hanno così la possibilità di esprimersi oltre la mera didattica. Vorrei ringraziare l’intero gruppo di lavoro dietro a questo progetto, i docenti, gli studenti e le famiglie che ci hanno supportato sin dall’inizio”.

Ad entrare nel dettaglio dei lavori è stato il professor Abele Vadacca: “Devo dirvi la verità – ha detto – quando, lo scorso dicembre, la dirigente scolastica ci ha comunicato che avevamo vinto il bando ministeriale siamo rimasti un po’ spiazzati. Il lavoro da fare, accanto all’ordinario, era tanto e non sapevamo bene da dove cominciare: dovevamo fare un film e portare avanti la formazione. Alla fine, però, siamo riusciti a partire, lavorando tutti e tanto. Ringrazio anche io tutti i docenti, soprattutto quelli delle materie a cui abbiamo dovuto sottrarre qualche ora di lezione per il progetto, il personale scolastico e i nostri studenti, che son i veri protagonisti. A loro chiedo di fare un grande applauso”.

Da dicembre gli studenti hanno così affiancato alla normale attività scolastica diversi laboratori formativi inerenti al mondo audiovisivo, guidati da esperti del settore (Giorgio Galimberti per la recitazione, Tobia Rossi per la sceneggiatura, Paola Nessi per la regia e molti altri). Al loro fianco, ‘di nuovo’ studenti, i docenti: “Questa è stata la parte bella – ha detto il prof. Vadacca – siamo tornati al banco con loro per imparare”.

Il film, girato in città, è in preparazione e sarà proiettato a novembre durante il Gran Galà conclusivo del festival-concorso, parte del progetto ‘Cinema con classe’: “Ci piacerebbe che questo festival diventasse annuale, anche grazie al coinvolgimento delle istituzioni – ha concluso la dirigente Policastro – sarebbe sicuramente molto coinvolgente. Queste attività hanno permesso ai ragazzi di riappropriarsi, dopo i difficili anni del Covid, delle relazioni sociali e fisiche, di cui la scuola è sempre stata e sempre sarà centro”.

Alla presentazione di mercoledì sera erano presenti anche il consigliere provinciale Carlo Malugani e il provveditore Adamo Castelnuovo.

