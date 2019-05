Il 22 maggio in scena al teatro San Domenico di Crema

Al via la XXI rassegna internazionale che valorizza il ruolo pedagogico dell’arte teatrale

LECCO – Gli studenti della scuola secondaria di primo grado Don Giovanni Ticozzi di Lecco sono stati selezionati per partecipare al XXI Franco Agostino Teatro Festival: mercoledì 22 maggio saranno in scena al teatro San Domenico di Crema, in provincia di Cremona, per presentare lo spettacolo originale intitolato “Il vento delle libertà”.

I giovanissimi lecchesi saranno fra gli oltre 300 protagonisti delle scuole medie e superiori da tutta Italia e dalla Svizzera che saliranno sul palco per la rassegna-concorso del festival internazionale che dal 1999 promuove il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso la valorizzazione del ruolo pedagogico del teatro.

Gli spettacoli presentati dagli studenti saranno valutati da una commissione tecnica e da una giuria popolare costituita, nelle due giornate, da dodici diverse classi degli istituti scolastici del territorio cremasco. La giuria degli esperti è composta da Roberta Carpani ed Emanuela Groppelli (presidenti di giuria e rappresentanti del comitato scientifico FATF), Franco Bonizzi e Marina Marazzi (comitato soci COOP Crema), Letizia Guerini Rocco (Fondazione San Domenico Crema), Emanuela Nichetti (assessore alla Cultura del Comune di Crema), Ester Fuoco (Università di Genova e Università Cattolica di Milano) e Gennaro Ponticelli (Operatore teatrale).

Per le scuole media, insieme ai ragazzi della Don Ticozzi, saranno in gara, dalle 9.30, gli istituti Publio Vibio Mariano di Roma, 2 Giugno di La Spezia, Manzoni di Reggio Emilia, XXV Aprile di Cormano (Milano), associazione Artinscena di Morbio Inferiore (Svizzera), Dante Alighieri – Fondazione Carlo Manziana di Crema e Virgilio di Cremona. Per le superiori saranno sotto i riflettori (mercoledì 23 dalle 9.30) il liceo scientifico Majorana di Capannori (Lucca), l’associazione Guarnieri Gruppo Gianburrasca di Lucca, il liceo classico Gandini Verri di Lodi, il Gruppo Giovani Artinscena di Morbio Inferiore (Svizzera), l’associazione Teatro Lumen di Paderno Dugnano (Milano), l’associazione culturale G.O.S.T di Bollate (Milano) e il liceo artistico Bruno Munari di Crema.