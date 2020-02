Gli studenti di Enaip Lecco alla Prova del Cuoco su Rai 1

I lecchesi ospiti del programma condotto da Elisa Isoardi

I ragazzi hanno vissuto la puntata tra il pubblico: “Esperienza fantastica”

LECCO – I ragazzi e le ragazze di Enaip Lecco ospiti alla Prova del Cuoco il programma Rai condotto da Elisa Isoardi a cui partecipa anche la chef/giurata acquatese Cinzia Fumagalli.

I ragazzi hanno partecipato come pubblico e riempito gli spalti della trasmissione, uno schieramento di giacche e toque bianchi che non è passato inosservato alla conduttrice che ha calorosamente salutato i giovani lecchesi. La gara si è subito scaldata grazie al tifo da stadio degli studenti Enaip che una volta presa confidenza con gli studi si sono scatenati in cori e applausi, tanto da trascinare anche il clapman di Rai.

I ragazzi e le ragazze hanno partecipato alle preparazioni, vedendo come sia difficile rimanere nei tempi televisivi e realizzare dei piatti, soprattutto in tempi di cottura così ristretti. Ritrovarsi catapultati nel mondo televisivo è stato per i ragazzi una esperienza fantastica, hanno potuto assistere ai ritmi della trasmissione e vedere il dietro le quinte.

“Una bella esperienza e ringraziamo Cinzia per questa opportunità – raccontano i ragazzi – vedere gli studi, gli attori, gli autori, i modi e tempi con cui ci si muove in Tv, riuscire a preparare tutti quei piatti con tempi così ristretti sembra quasi impossibile”.

“Un modo alternativo di insegnare ai ragazzi le esperienze del loro lavoro – dice il direttore Giovanni Colombo – vedere come tutto quello che preparano possa diventare televisivo, credo sia una esperienza fantastica, mentre vedersi una puntata della trasmissione sentendo anche i profumi che i piatti emanano non ha prezzo”. Gli allievi del corso di panetteria e pasticceria hanno poi visitato gli studi delle trasmissioni che lì vengono prodotte per poi fare rientro a casa